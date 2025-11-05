【Day Shot】 11月10日 発売 価格 フルサイズ（27枚）：3,300円 ハーフサイズ（36枚）：3,300円

3COINSは、カメラ「Day Shot」を11月10日に発売する。価格は「Day Shot」が各3,300円、

本製品は、スマホでは味わえないレトロな仕上がりが楽しめる使い切りタイプのフィルムカメラで、スマホやデジタルカメラとは異なり、フィルムを現像し写真としてフォトアルバムを作ったりして楽しむことができる。

撮影した写真は現像するまで確認できないので待っている間のワクワク感や、フィルムカメラ特有のエモーショナルな撮影が手軽に楽しめ、撮影枚数には限りがあり撮り直しができないからこそ、1枚1枚を大切に撮影を楽しむことができる。

カメラは2種類用意されており、通常のL判サイズが撮影できる「フルサイズ（27枚）」と、L判サイズの1/2サイズで撮影できる「ハーフサイズ（36枚）」となっている。

「Day Shot」

「Day Shot27枚：フルサイズ」

「Day Shot36枚：ハーフサイズ」

フィルム：135 感度：400 撮影距離＜フラッシュ使用時＞1m～3m＜日中（晴天）屋外＞1m～無限※フラッシュの光は約3m届きますが被写体との距離や風景撮影は暗すぎて現像ができない場合があります。※フラッシュを使用した場合、必ず撮影後はフラッシュスイッチをOFFにしてください。ONのままにしていると電池を消耗してしまいます。

