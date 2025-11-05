若い子「新5000円札をもらいました！」見ると…ジェネレーションギャップに3万いいね【ママリ】

新紙幣(？)に心おどらせる若手社員

つい最近、3種類の新紙幣が発行されて話題になりましたよね。すでに手にしたという方もいれば、見たことすらないという方もいるかもしれません。





投稿者・Masaさんは年下の方から「新5000円札をもらいました！」と言われたそう。しかし、そこにあった紙幣を見てみると…？

この間若い子から

見てください！ついに新札の5000円札貰いましたよ！

って言われて見せてもらったらピン札の新渡戸稲造だった



やめろ

その術は俺に効く

見せてきたお札は新渡戸稲造が描かれた5000円のきれいなお札。新渡戸稲造は樋口一葉の前に5000円札に描かれていた人物です。新紙幣には津田梅子が描かれているので、これは旧札なのですが、おそらくピン札だったために新紙幣だと勘違いしてしまったのでしょうか。「新渡戸稲造の描かれた5000円札を知らない」という点に、Masaさんはジェネレーションギャップを感じたと言います。



この投稿に「稲造久しぶり」や「新紙幣ではなく新札ですね」というリプライもありました。電子決済が普及し、現金に触れる機会が少ないというのも間違えた要因のひとつかも。前回の新紙幣発行からかなりの時間がたったことを、改めて実感させられるエピソードでしたね。

イケメン新生児の表情の変化に8.6万いいね

ご紹介するのはぽけ(@hasami_dokoitta)さんが投稿していた赤ちゃんの写真です。新生児期は、1日1日ごとに赤ちゃんの様子や顔つきに変化が見られますね。その大きな変化は不思議でもあり、成長に幸せを感じるものでもあると思います。



そんなかけがえのない新生児期。ぽけさんの息子さんはコロコロと表情を変え、何とも愛らしい姿を見せてくれたそうですよ。

コロコロ表情変える新生児みてほしい



☜調子いい時



犯人を追跡する刑事☞

「調子いい時」だという1枚目は、キリッとした姿でニヒルな笑みがまるでイケメン俳優のよう。一方で「犯人を追跡する刑事」だという2枚目はたしかに渋い雰囲気ですよね。同じ赤ちゃんなのにここまで表情が違って見えるとは驚きです。とても表情豊かで、愛らしい息子さんですよね。



この投稿に「イケメン」「男前」というリプライがついていました。たくさんの表情を見せてくれる様子に、将来が楽しみになりますね。



子どもの表情は、その時期ならではのもの。日々の育児で大変な中ですが、何気ない表情を写真に残しておくのは良いアイデアです。わが子の表情も写真に残しておきたくなる投稿でしたね。

朝起きたら「脱皮してた」まさかの光景に16万いいね

ご紹介するのはケニス株式会社【公式】(@kenis_official)さんの笑える投稿です。バナナはつるして保管するのがいいと言われていますが、朝起きてみるとなんとバナナは変わり果てた姿に…。思わず「そんなバナナ！」と言いたくなるような光景にXでは16万いいねの反響がありました。

朝起きたらバナナがみんな脱皮してた

朝起きたら、つるしていたはずのバナナが脱皮してバラバラに。朝一番にこの状況を見たら何事かと驚いてしまいますし、よく全部脱皮したものだなぁ…と面白く感じますね。バナナの中身はおいしそうな色で、食べごろなのかもしれません。



この投稿に「笑ってしまった」「三度見しちゃう」というリプライがついていました。一気に5本のバナナを消費するのはかなり大変そうですが、例えば冷凍すれば少しずつ消費できそうですね。



投稿したケニス株式会社さんによると「実は同日、弊社の公式キャラクターの名前発表をしたのですが、完全に脱皮バナナに話題を持ってかれちゃいました」とのことでした。公式キャラクターよりもＸのバナナが注目を集めてしまったのですね。驚きとともに、朝からクスッと笑えるエピソード投稿でした。

