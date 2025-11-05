Image: Algi Febri Sugita / Shutterstock.com

Google（グーグル）で検索すると、トップに表示される「AI Overviews（AIによる概要）」ですが、大体それっぽいことが書かれている一方、AIなので間違いも多々。このAIによる概要によって、人々の検索結果への関心は低下し、サイトの閲覧数が減少しているという調査結果もあります。

ウェブメディア、Search Engine Landのレポートによると、GoogleはこのAIエクスペリエンス内に広告を導入する計画とのことです。

「AIによる概要」に広告掲載

報道によると、Googleの検索担当バイスプレジデントであるRobbie Stein氏は、広告がすぐになくなるとは考えておらず、むしろAIツールと統合される方向に進化していくと予想していると述べています。

Stein氏は、同社はすでに「AIモードとGoogle AIエクスペリエンス内での広告に関する実験を開始している」と述べ、将来的には「斬新な広告フォーマット」が導入され、広告主がユーザーをターゲティングし続け、その権利に対してGoogleに資金を提供できると予想しています。

では、その「新しく斬新な」フォーマットとは、具体的にどのようなものなのでしょうか。

Stein氏は、住宅リフォーム中に情報を探している人を例に挙げました。AI搭載の検索システムに情報を提供すると、「よりきめ細やかな提案や、検討すべき他のサービス、あるいはより有益な情報を提供してくれる」可能性があるといいます。つまり、パーソナライズされたスポンサー広告がAIによって表示されるということです。

何が斬新なのかは、検索する人がどのような有料広告が表示されるかについて、それほどこだわりを持たない可能性が高いという点以外、はっきりとは分かりません。

現時点でGoogleは「何よりもまず消費者向け製品の開発」に注力していると主張していますが、数十億ドルを投じて開発してきたAIエクスペリエンスで利益を上げる方法を考えているのは明らかです。またStein氏は、当面はAIによる推奨は「オーガニック」な結果を優先し、広告入力には左右されないと主張しています。この傾向がいつまで続くのか、今後の動向に注目したいところです。

なお、米GizmodoはGoogleにコメントを求めましたが、記事公開時点では返答は得られませんでした。

広がりつつあるAI広告

AIに広告を組み込む方法を模索しているのは、Googleだけではありません。

今年初め、Netflixは生成AIを用いて、広告付きプランのユーザー向けに番組の合間に流れる広告を作成するという構想を示唆しました。しかし、これまでのところ、こうした取り組みのほとんどは、イノベーションというほどのインパクトはなく、平凡なものに過ぎません。

現実には、Googleがここで売り出しているのは、必ずしも消費者にとってより良い体験というわけではありません。Googleは、すべてが変わりつつあると言いながらも、変わらないものもあることを広告主に安心させようとしているだけに思えますが…。