極地調査砕氷船「雪竜２号」のそばで戯れるホッキョクグマの親子。（８月３１日撮影、雪竜２号＝新華社記者／劉詩平）

【新華社北京11月5日】今年9月26日までおよそ3カ月にわたって行われた中国の第15次北極海科学調査隊の活動中、微笑ましい一幕があった。8月31日まで行われた長期氷上作業で、終了日前日の同月30日夜、ホッキョクグマの母熊が2頭の子熊を連れ、調査隊員が乗る極地調査砕氷船「雪竜2号」の近くに現れた。

3頭はまず船の周りをぐるりと回り、「敵情」を全面的に偵察。母熊は時折、威嚇の声を上げ、すっくと立ち上がって四方を注意深く見渡した。好奇心旺盛な子熊たちは氷上の旗や設備に興味を示し、遊んで回った。母熊は子熊を連れて偵察の範囲を広げ、付近に設置されたブイを一つずつ観察した。

クマよけの避難設備に興味を示すホッキョクグマの親子。（８月３０日撮影、雪竜２号＝新華社記者／劉詩平）

熊たちが船や隊員たちを観察する一方で、隊員たちも熊の一家の様子をじっと見守った。やがて遊び疲れた3頭は、船から少し離れた氷の上で横たわり、眠り込んだ。隊員たちはしばらく氷上作業を中断せざるを得なかった。

調査隊は翌31日、クマ出没時のマニュアルに従い、ヘリコプターを低空で飛ばして3頭を少しずつ現場から誘導した。上空からの見張りを続けながら、隊員たちは船を降りて氷上で作業し、残りの任務を無事完了。3頭はその後、再び船の近くに戻り、作業を終えて帰還する調査隊を見送った。

北極海の高緯度地域で泳ぐホッキョクグマの親子。（８月３１日撮影、雪竜２号＝新華社記者／劉詩平）

設置前の氷上ブイに興味を示すホッキョクグマの親子。（８月３０日撮影、雪竜２号＝新華社記者／劉詩平）

北極海の高緯度地域で極地調査砕氷船「雪竜２号」の近くに現れたホッキョクグマの親子。（８月３０日、ドローンから、雪竜２号＝新華社記者／劉詩平）

調査隊の氷上作業エリアを離れるホッキョクグマの親子。（８月３１日撮影、雪竜２号＝新華社記者／劉詩平）

極地調査砕氷船「雪竜２号」を眺めるホッキョクグマの親子。（８月３１日撮影、雪竜２号＝新華社記者／劉詩平）

クマよけの避難設備を運ぶヘリコプター。（８月３１日撮影、雪竜２号＝新華社記者／劉詩平）

調査隊が立てた旗で遊ぶホッキョクグマの子熊。（８月３１日撮影、雪竜２号＝新華社記者／劉詩平）

北極海の高緯度地域で極地調査砕氷船「雪竜２号」の近くに現れたホッキョクグマの親子。（８月３０日、ドローンから、雪竜２号＝新華社記者／劉詩平）