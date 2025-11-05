菊池桃子、夫と“顔出し”2ショットで結婚6周年を報告「幸せな笑顔」「旦那様とても穏やかで優しさが伝わってきますね」 2019年に再婚
歌手・俳優の菊池桃子（57）が4日、自身のインスタグラムを更新。「#結婚記念日」のハッシュタグを添え、結婚6周年を迎えた夫との“顔出し”夫婦2ショットを披露した。
【写真】「幸せな笑顔」「旦那様とても穏やかで優しさが伝わってきますね」夫との“顔出し”2ショット披露の菊池桃子
「結婚記念日。美味しい和食と穏やかな時間」と夫婦水入らずのひとときを楽しんだことを伝え、食事会での記念2ショットをアップ。2枚目は旅行に出かけた時のラフなプライベートショットとみられ「旅ももっとしようと思います」と考えを明かしていた。
コメント欄には「6度目の結婚記念日、おめでとうございます」「仲むつまじい素敵な写真をありがとうございます！」「ももちゃん幸せそうで嬉しいなぁ」「旦那様とても穏やかで優しさが伝わってきますね」「お2人の穏やかで幸せな笑顔がとっても素敵です」「本当に素敵なご夫婦ですね これからも末永くお幸せに」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
菊池は1995年5月にプロゴルファーの西川哲と結婚し、一男一女をもうけるも、12年1月に離婚。19年11月、当時経済産業省で経済産業政策局長を務めていた新原浩朗氏と再婚した。
