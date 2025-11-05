工藤静香、“家庭菜園”でたわわに実った柑橘を収穫→はちみつ漬けに「本当に見事なお庭」「丁寧な暮らし素敵すぎます」「おいしそうですね」
歌手の工藤静香（55）が2日、自身のインスタグラムを更新。“家庭菜園”で育てた柑橘類を収穫する様子を紹介した。
【動画】「本当に見事なお庭」「丁寧な暮らし素敵すぎます」たわわに実った柑橘を収穫する工藤静香
工藤は「おっきいのだけ取っちゃう。色が付いててもね、ちっちゃいのがあるんだけど…」と話しながら、たわわに実った金柑らしき果実やかぼすをハサミを使って“パチン、パチン”と次々と収穫。
動画では、空き瓶に半分に切った柑橘、はちみつ、ハーブを入れ、“はちみつ漬け”を作る様子も披露した。
コメント欄には「収穫の秋ですね〜本当に見事なお庭」「しーちゃん魔法のお庭だね！」「柑橘がお家のお庭でとれるって素敵過ぎます」「丁寧な暮らし素敵すぎます」「収穫したの瓶漬けしちゃうなんてすごい」「甘酸っぱくておいしそうですね」など、さまざまな反響が寄せられている
