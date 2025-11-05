速水もこみち、チョコレートカクテル“モコテル”考案「エキゾチックな感じ」
俳優の速水もこみち（41）が5日、都内で行われた『チョコレートは飲み物です〜CHOCOLATE;the DRINK〜イベント』に出席した。
【写真】絵になる⋯自身考案の”モコテル”を味わう速水もこみち
「ケーキや焼き菓子を作ったり、焼き菓子のソースとしても使ったりします」と、普段からチョコレートに親しみのある速水は、チョコレートドリンクメーカーについて「チョコレートをドリンクにするときに火にかけなくて良いので、すばらしいと思います」と熱弁。「朝作って、持っていくこともあります」と、チョコレートドリンクを片手に出かけるおしゃれな生活を明かした。
イベントには、審査員を務めた「Bar 石の華」のバーテンダー・石垣忍氏、「memento mori」などを経営する南雲主于三氏、「テオブロマ」のオーナーシェフであり、ショコラティエの土屋公二氏も登場。スペシャルゲストの速水を加え、チョコレートドリンクメーカーを使ったカクテルやモクテルを作り、試飲した。
ドリンクを堪能した速水は「可能性を改めて知ることができましたが、料理でよくスパイスやハーブを使いますので、ハッカク、レモングラスやトウガラシなど、フレッシュチリをトッピングしても思いました。エキゾチックな感じも面白いな」と想像をふくらませ、「お酒も入れたいので、モコテルで！」と命名。笑いを誘った。
同イベントは、全国のバーテンダーを対象にチョコレートドリンクメーカーを使ったチョコレートカクテルを募集した「明治チョコレートカクテルレシピプロジェクト」で選出された19のレシピを掲載した書籍『CHOCOLATE;the DRINK』の発売を記念し、行われた。
