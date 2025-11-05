「天使のブラ スリムライン」新作モデルを務めた菜々緒

　モデルで俳優の菜々緒が、トリンプ・インターナショナル・ジャパンの「天使のブラ スリムライン」を着用。新作ビジュアルが公開された。

　女性たちのありのままに寄り添うメッセージ「It’sPersonal〜きれいごとより、私ごと。〜」を発信する同社は、同ブランドの2025年秋冬の新作をきょう5日より発売した。

　人気の「天使のブラ スリムライン」から、ナイトジャスミンをモチーフにしたホリデーシーズンにぴったりなデザインが登場。エンブロイダリーレースの刺繍部分はナイトジャスミン×ジオメトリック柄で、花の中心に小さな星をあしらってポイントに。カップ部分はボタニカル柄と刺繍が組み合わさった、大人かわいいデザインとなっている。