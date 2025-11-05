菜々緒、刺繍ランジェリーで美ボディ披露 「トリンプ」で圧巻モデル姿
モデルで俳優の菜々緒が、トリンプ・インターナショナル・ジャパンの「天使のブラ スリムライン」を着用。新作ビジュアルが公開された。
【貴重写真】レースクイーン時代の菜々緒、おねだりポーズにドキッ!
女性たちのありのままに寄り添うメッセージ「It’sPersonal〜きれいごとより、私ごと。〜」を発信する同社は、同ブランドの2025年秋冬の新作をきょう5日より発売した。
人気の「天使のブラ スリムライン」から、ナイトジャスミンをモチーフにしたホリデーシーズンにぴったりなデザインが登場。エンブロイダリーレースの刺繍部分はナイトジャスミン×ジオメトリック柄で、花の中心に小さな星をあしらってポイントに。カップ部分はボタニカル柄と刺繍が組み合わさった、大人かわいいデザインとなっている。
