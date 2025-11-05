参院は５日午前の本会議で高市首相の所信表明演説に対する代表質問を行った。

首相は、労働時間規制の緩和の検討を巡り「働き方の実態とニーズを踏まえて検討を深めていくべきだ」と強調した。政治資金収支報告書に不記載があった佐藤啓参院議員の官房副長官への起用については「国会運営に混乱を来した」として陳謝した。

いずれも立憲民主党の水岡俊一参院議員会長の質問に答えた。

首相が上野厚生労働相に対して労働時間規制の緩和検討を指示したことを巡り、水岡氏は「労働者の過重負担や長時間労働の再拡大につながるのではないか」と懸念を示した。これに対して首相は「心身の健康維持と従業者の選択を前提」に指示したと述べた。

首相は個人の意見として、「残業代が減ったことで、生活費を稼ぐために無理して慣れない副業をすることで健康を損ねる人が出ることも心配している」とも語った。

野党は佐藤副長官の起用を問題視しており、議院運営委員会理事会への出席などを拒否している。首相は陳謝した上で、「本人は深く反省し、再発防止に向けた環境体制作りにも取り組んでいる。ぜひ再起の機会を与えて育てていただきたい」と訴え、出席を認めるよう求めた。

首相は、石破前首相が戦後８０年に合わせて発表した「首相所感」を継承するかどうか問われると、「閣議決定を経ておらず、自身の考えを述べたものだ」と述べるにとどめた。

５日午後には衆院で代表質問が行われる。国民民主党の玉木代表は所得税の非課税枠「年収の壁」の１７８万円までの引き上げを呼びかける。公明党の斉藤代表は、企業・団体献金の受け皿を政党本部と都道府県単位の組織に制限する規制強化を求める考えだ。