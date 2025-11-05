パイの実が“軽食”に進化♡ ロッテ「おおきなパイの実＜コーンポタージュ＞」

ロッテの人気ブランド「パイの実」から、甘いお菓子の枠を超えた新シリーズ「おおきなパイの実＜コーンポタージュ＞」が登場します。発売日は2025年11月11日(火)。通常の約3倍の重量と128層のサクサクパイに、コーンポタージュ風味のチョコを閉じ込めた“軽食系パイの実”です。食事とおやつのあいだを満たす、新しいおいしさが誕生しました♡

パイの実が進化！“甘じょっぱい軽食”の新提案

従来の「パイの実＝甘いチョコ菓子」というイメージを覆す、ロッテの新作「おおきなパイの実＜コーンポタージュ＞セット」。

社会の“食のボーダーレス化”を背景に誕生した、まさに現代らしい軽食スイーツです。

北海道産スイートコーンパウダーを使用し、香ばしい128層のパイにコーンポタージュ風味のチョコを閉じ込めることで、甘さと塩味、うま味が絶妙にマッチ。

仕事の合間や夜の小腹満たしにもぴったりな、新感覚の“パイおやつ”です。

約3倍のボリューム！満足感たっぷりの特別仕立て

通常のパイの実と比べて約3倍の重量（標準重量比較）を持つ「おおきなパイの実」。1個でもしっかり満足できる食べ応えが魅力です。

香ばしいパイの層がほろっとほどけ、口の中でコーンポタージュのまろやかな風味が広がります。甘すぎず、しょっぱすぎない“ちょうどいい”バランスがクセになる味わい。

6個入り907円（税込）で、ロッテオンラインショップ限定発売です。3箱購入で送料無料なのもうれしいポイント♪

食べ比べも楽しい！人気フレーバーが勢ぞろい

同日には、定番から新作まで一度に楽しめる「パイの実食べ比べセット」も登場。

内容は、「おおきなパイの実＜コーンポタージュ＞」×2箱、「パイの実」×2箱、「チョコを味わうパイの実＜深みショコラ＞」×1箱、「パイの実＜メープルバターサンド＞」×1箱の計6箱入り。

価格は2,980円（税込）です。甘党も塩派も満足できるラインナップで、ギフトやおうち時間のティータイムにもぴったりです。

“おやつでも食事でもない”ちょうどいい幸せを♡

「おおきなパイの実＜コーンポタージュ＞」は、忙しい日々の中で“少しだけ満たされたい”瞬間にぴったりの一品。甘じょっぱい香ばしさと優しいコーンのうま味が、心もお腹も癒してくれます。

パイの実が提案する“新しい軽食スタイル”を、ぜひロッテオンラインショップで体験してみてください。ひとくちの満足が、あなたの毎日を少し豊かにしてくれるはずです♡