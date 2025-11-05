結婚式当日、美しい装いに身を包み、いざ会場の受付へ向かおうとしたその時…「しまった！袱紗を忘れた！」ご祝儀袋を裸のままバッグから出すのはマナー違反と知っているからこそ、頭が真っ白になってしまう方もいるかもしれません。Hotel Metropolitan Edmontの公式TikTokアカウント（@hotelmetropolitanedmont）が、そんな時の対処法を紹介しています。



【動画】 結婚式で袱紗を忘れた時の対処法

「ハンカチ」で代用できます！

身近なアイテム、「ハンカチ」があれば急場をしのぐ袱紗（ふくさ）の代用として対応できるといいます。ハンカチを代用する際も、袱紗と同じく包み方にマナーがあります。結婚式などのお祝い事では「慶事包み」という手順で包みます。これは、喜びの気持ちを「開いて」渡すという意味から、右開きになるように包むのがポイントなんだそう。



【ハンカチの包み方】



．魯鵐チを広げ、ひし形になるように置く。

ご祝儀袋の表書きが読める向きにし、ご祝儀を真ん中より少し左側に置く。

左側の角をご祝儀袋にかぶせるように折る。

上の角、次に下の角の順で、ご祝儀袋の形に合わせて包むように折りたたむ。 右側の角をご祝儀袋に沿って折り、余った部分を裏側に巻き込むようにして包めば完成。



▽出典：Hotel Metropolitan Edmont 公式TikTok／【結婚式マナー】 結婚式で袱紗を忘れた時はこのように対処できます！！