MBSアナウンサーの前田春香さん（27）が、11月4日までにインスタグラムを更新し、近影を披露しました。『MBSアナウンサーカレンダー2026』に掲載されるというショットが、女優の新垣結衣さんに似ているとしてネット上で評判です。



【写真】深紅のリップが艶やか…前田春香アナの美貌にうっとり

前田さんは、「今回のテーマは"わたしプロデュース"」「いつも笑顔一種類の私…。雰囲気を変えて真っ赤なリップを塗り、クールで芯のある女性を表現してみました」として写真をアップ。深い赤色のリップと黒のタートルネックをあわせた前田さんは普段のイメージとは打って変わってシックな雰囲気を醸しています。



"自分プロデュース"で変身した前田さんの写真に、ネットはざわざわ。「一瞬ガッキーかと思った」「2枚目一瞬ガッキー」など、女優の新垣結衣さんに似ているという声が複数みられました。



SNSでは、「はるかん、かわいいし、キレイ」「瞳が綺麗だから 映えますね」「イメージが良い意味で全然違う」「メッチャ綺麗」「前田さん素敵です」「ドキッとする美しさ」「めっちゃ綺麗！！カレンダー買う！」「前春さんビックリ メチャクチャ綺麗です」などのコメントがあった。



【前田春香さんプロフィル】

まえだ・はるか 1998年5月23日 北海道出身 慶応大卒 2021年MBS入社（MBSサイトから）