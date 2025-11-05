「窪塚君が出て来たのかと」Snow Man・佐久間大介、『IWGP』キングコーデに反響！ 「殿堂入り確定」
Snow Manの佐久間大介さんは11月4日、自身のInstagramを更新。ドラマ『池袋ウエストゲートパーク』（TBS系）のキングを再現したコーディネートを披露し、反響を呼んでいます。
【写真】佐久間大介の『IWGP』キングコーデ
ファンからは「バチくそイケメン」「ビジュが良すぎる、、、」「ぶっささるーー！！！」「殿堂入り確定」「こんなイケイケな30代は珍しいって」「窪塚君が出て来たのかと」「再現率カンペキです！」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「こんなイケイケな30代は珍しいって」佐久間さんは「#キング リスペクトで #それスノ の企画 『TOKYO Sore snow COLLECTION』にて #キングコーデ させて頂きました！」とつづり、9枚の写真を投稿。タンクトップ、チェック柄のシャツ、緩めのボトムスを着用した姿です。ヘアスタイルも普段と異なるセンターパートにして、キングを再現しています。
人気漫画のコスプレ姿も公開10月31日の投稿では、漫画『東京卍リベンジャーズ』（集英社）の佐野万次郎のコスプレ姿を公開した佐久間さん。ファンからは「控えめに言って爆イケマイキー」「身長もスタイルもまんますぎる」といった反響が寄せられました。ほかにも過去のコスプレ姿を公開しているので、気になった人はチェックしてみてくださいね。
