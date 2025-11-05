中国商務部、半導体メーカー・ネクスペリア問題に関する記者の質問に回答

中国商務部の報道官は11月4日、半導体メーカー・ネクスペリアに関する問題について記者の質問に答えました。報道官によると、オランダ政府は9月30日に行政命令を発出し、ネクスペリア半導体の企業内部の問題に不適切に干渉し、その後、オランダ商事裁判所が中国企業の株式を剥奪する誤った判決を下しました。これにより中国企業の合法的な権益が著しく侵害されました。

報道官は「オランダ政府は中国側が協議の中で繰り返し提起した合理的な要求に対し、建設的な態度と行動を示さず、むしろ世界的なサプライチェーンの危機をさらに悪化させた。ネクスペリア・オランダが10月26日に中国法人へのウエハー供給を停止した結果、現地工場の正常な生産が不可能となり、世界の半導体サプライチェーンに混乱と動揺を引き起こした。こうした状況について、オランダ側は全責任を負うべきだ」と強調しました。

報道官はさらに「中国は、世界の半導体サプライチェーンの安定と安全を考慮し、11月1日に条件を満たした輸出に対する免税措置を発表し、ネクスペリア（中国）への供給再開を促進するよう努めている。しかし、オランダ側は依然として独断的な行動を取り、問題解決に向けた実際の行動を取っていない」とし、「オランダが中国とオランダ、中国と欧州間の経済貿易関係とサプライチェーンの安定を維持するために、企業内部への干渉をやめ、ネクスペリア半導体の問題に対して建設的な解決策を見いだすよう求める」と訴えました。（提供/CRI）