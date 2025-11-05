お笑いコンビ「品川庄司」の品川祐（53）が4日、自身のインスタグラムを更新。お笑いコンビ「東京ダイナマイト」のハチミツ二郎（50）、相方の庄司智春（49）との同期スリーショットを投稿した。

先月5日、病の悪化で足を切断したことが明らかになっていた二郎。この日、品川は「品川庄司でハチミツ二郎に会いに行ってきた」とコンビでのハチミツとの対面を報告した。

3人はNSC（吉本総合芸能学院）東京校1期の同期。「東京NSC1期生の3人思い出話に花が咲き。二郎のおかげで、庄司が相方ではなく同期に感じれた」と同期トークに花を咲かせたという。

「早く3人で一緒に舞台に立とう」とつづり、「#ハチミツ二郎」「#しなっち」「#しょっちん」と添えた。

二郎は2018年に急性心不全・呼吸不全で入院。21年には新型コロナウイルスに感染し重症化、危篤状態に。昨年3月には「昨年から続く腎移植失敗による体調不良」で入院したことを発表し、4月に漫才師としての活動休止を伝えた。現在は電動車いす生活を送っている。また、今年には自身のX（旧ツイッター）で9月7日から入院していることを明かしていた。