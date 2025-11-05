急落…日経平均株価が5万円割れ　上昇の流れ一転し2300円超の下げ幅　AI関連業界の先行きに警戒感強まる

日経平均株価が急落です。

AI（人工知能）関連業界の先行きに警戒感が強まったことで、先週までの上昇の流れは一転し、平均株価は5万円を割り込みました。

東証アローズから、フジテレビ経済部・丹羽うらら記者が中継でお伝えします。

流れが大きく変わった東京市場は、売りが一気に広がっています。

平均株価は下落ピッチを強め、下げ幅は2300円を超えました。

要因は、AI関連業界の先行きに警戒感が強まったことです。

アメリカではAI向け需要が伸びることを期待して、ITや半導体など関連業界で巨額の投資が相次いでいましたが、AI関連の株は買われすぎで株価が割高だという懸念が広がり、東京市場でも半導体関連を中心に売りが一気に拡大しました。

ある市場関係者は、「これからの企業決算次第では買い戻しにつながる可能性もあり、その内容が注目される」と話しています。

5日の東京株式市場の日経平均株価、午前の終値は、4日に比べ、2393円15銭安い、4万9104円05銭、TOPIX（東証株価指数）は、3202.56でした。