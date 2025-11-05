21年東京五輪の空手組手女子61キロ超級代表で、現在は日体大柏高校空手道部の監督を務める植草歩さん（33）が、4日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!2時間SP」（火曜午後8時）に出演。ファッションモデルとしての顔を明かした。

この日は「健康オタクVSカラダ甘やかし軍団」がテーマ。カラダ甘やかし軍団として出演した植草さんは、司会の明石家さんまに「空手やってるんでしょう？」と聞かれると、「一応世界チャンピオンにならせていただきました」と笑顔を見せた。

また「今は何やってらっしゃる？」との質問には「空手の監督と、プラスサイズモデルをしてます」と報告。いわゆる“ぽっちゃり体形”の女性がモデルを務める雑誌に登場しており、さんまが「野呂ちゃん（野呂佳代）とかやってるやつやろ？」と尋ねると、植草さんは「そうです。大先輩です。神様です」と野呂について語った。

モデルになった経緯について「自分で応募して、オーディションに行って受かりました」と明かすと、さんまは「うそ！」と驚いていた。

植草さんは昨年引退。「空手界のきゃりーぱみゅぱみゅ」の愛称で競技の普及に貢献した。