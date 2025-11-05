自衛隊がクマ対応の支援活動開始へ 最初の活動は鹿角市で捕獲用のおりを運搬 県は今月末をめどに支援を受ける予定 秋田
陸上自衛隊は、5日から、クマの捕獲や駆除の対応にあたる市町村や猟友会を支援するための活動を始めます。
5日は鹿角市で、捕獲用のおりを運ぶ作業を担う予定です。
山粼愛子記者
「午前9時30分です。陸上自衛隊秋田駐屯地から車が今続々と出てきています」
5日朝、秋田市内にある秋田駐屯地からは、クマの捕獲対応にあたる市町村や猟友会を支援する隊員を乗せた複数台の車両が、最初の活動場所である、鹿角市に向けて出発しました。
まずは、今月末までをめどに、自衛隊に支援を行ってもらう計画です。
自衛隊は5日午後から、鹿角市で、最初の活動を始めることにしていて、秋田駐屯地の隊員15人が、捕獲用のおりの運搬を担う予定です。
陸上自衛隊・第9師団松永康則師団長
「県民の皆さんの安全の確保に関する活動についてですね、今回の協定を踏まえまして、我々として少しでもお役に立てるように、本日からいろいろなニーズを踏まえながら、活動してまいりたい」
県は、今後、大館市や北秋田市、八峰町でも自衛隊が活動する可能性があると説明しています。
また、このほかにも複数の市町村が、支援を求めることを検討していて、自衛隊が対応可能かどうか、調整を進めることにしています。