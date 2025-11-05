この記事をまとめると ■ジャパンモビリティショー2025にシャープがブースを出展した ■シャープはEVコンセプトの「LDK+」を日本初公開した ■「走るリビング」をテーマに停車中も価値を生む空間づくりを提案する

シャープのEVミニバン「LDK+」を日本初公開

2025年10月30日、シャープはジャパンモビリティショー2025においてフルEVのコンセプトモデル「LDK+」を初公開した。 その車名のとおり、クルマを移動空間ではなく「快適なパーソナルスペース」として活用することを目的とした、新しいアプローチの提案となる。

LDK+のベースとなっているのは、シャープの親会社である鴻海科技集團（Foxconn）が2024年10月に発表したEVの「Model A」。車体の基本骨格やパワートレインを共有しつつ、内外装のデザインや各種装備をシャープが独自に開発している。「LDK+」のボディサイズは未発表だが、ベースの「Model A」は全長4.3mというコンパクトな車体を持っており、その印象は「LDK+」も違わない。

メディア向けプレゼンテーションでは、シャープ専務執行役員 CTOの種谷元隆氏が登壇。「LDK+は走っているときに価値を出すだけでなく、止まっているときでさえも価値を出す新しいクルマ」であると紹介した。

シャープによると、クルマが駐車している時間は95%にも達し、稼働時間は5%に過ぎないという。EVであれば、停車中でもエンジン音を出さないし排気ガスも発生しないため、停車時間をいわば移動するリビングや書斎、アトリエとして使うことができるのではないかと考えたそうだ。

LDK+は2列シートをもつ5人乗りミニバンで、フロント両席とリヤシートのあいだにテーブルやプロジェクターを備えたコンソールボックスを配置。運転席は回転式となっており、後部座席と向き合う形でリビング空間を生み出すことができる。一方の助手席は折り畳み収納式となっており、停車時は前方へ寄せることで車内空間の拡大に貢献する。

リヤシートの頭上にはロール式のスクリーンが備えられており、これを降ろすと約60インチの大画面で映像を楽しむことができる。また、フロントシートとリヤシートを隔てているコンソールはスライドが可能で、折り畳まれた天板部分を引き出すとテーブルとして使用することができる。

LDK+の使い方をシャープが提案

そのほかにもさまざまな装備を備えるLDK+を、シャープでは3つの使用方法を提案している。

まずひとつめはビジネスユースでの使用だ。スクリーンを外部モニターとして使用し、必要な操作は手元のパソコンで行う。もちろん車内はエアコンが利き遮音性も優れているので、オンラインミーティングやテレビ会議といった用途には最適といえる。

ふたつめは、お子さんの勉強部屋としての利用だ。自宅とは異なる環境で集中できるほか、車内に装備されたプラズマクラスターイオンで空気をきれいにしたり、またLDK+に搭載されたAIが家庭教師となって学習をサポートすることも可能だ。

３つめが趣味を楽しむ空間としての利用で、たとえば大音量で映画や音楽を楽しんだり、大声を出しながらスポーツ観戦をしたり、あるいは楽器を演奏して楽しむといった具合。文字どおり家のリビングをそのまま外へもち出すイメージだ。

EVが当たり前の存在になると、クルマは家と一体化する。そして両者が連携することで、新しい暮らしが提案・実現できるというのがLDK+のコンセプトだ。家にクルマを停める『Park of your home』から、クルマがもうひとつの部屋となる『Part of your home』への進化だ。

今後もシャープでは、LDK+を「2027年度の商品化に向けて改良を邁進していく」としている。