この記事をまとめると ■ジャパンモビリティショー2025のレクサスブースのeVTOL「Joby S4」に注目 ■Joby S4はレクサスが提案する「LEXUS LIFE」の空領域を受けもつ ■近い将来には日本の空を飛んでいるレクサスの姿が見られるかもしれない

なんでレクサスブースの最前列に巨大なドローンが!?

「ジャパンモビリティショー2025」の「レクサス」のブースを訪れる人のなかには、話題の「LSコンセプト」がお目当てだという人が多いと思いますが、実際に訪れてみると、まず高い位置に展示された巨大なドローンに出迎えられて驚かされることでしょう。

この巨大ドローンの名前は「Joby S4」といい、“eVTOL”と呼ばれる垂直離着陸ができる電動飛行機です。

レクサスが提案する「LEXUS LIFE」を広げる空のモビリティ

みなさんの心のなかでは、なぜこれがレクサスのブースにあるのか？ という点が最大の疑問かと思います。

今回の基調講演で、トヨタのチーフ・ブランディングオフィサー（ブランディング責任者）を務めるサイモン・ハンフリーズ氏が「DISCOVER THE LEXUS LIFE」というキーワードで、この先のLEXUSを象徴する新たなライフスタイルの提案を行いました。

それは、日常の生活から解き放たれたオフグリッドな環境でのくつろぎを楽しむ豊かなスタイルとして、自動車に限定せずに、空や海、別荘などを含めた「LEXUS LIFE」という唯一無二の価値の提案です。

この「Joby S4」は、その「LEXUS LIFE」の空の領域を受けもつモビリティとして活躍が期待されています。具体的には、生活圏から隔絶された海沿いの崖の上に建てられた別荘へのアクセス手段として活用されるイメージを思い浮かべてみてください。

今回の展示はそれを知ってもらうためのものでした。

これはアメリカの「Joby Aviation」というベンチャー企業が開発を進めている機体で、トヨタは出資するともに技術のやりとりを行い、アメリカ国内での“エアタクシー”としての運用など、早期の実用化を目指しているようです。

お話をうかがったエアロモビリティ事業部グループ主任の谷口さんによれば、トヨタからの総出資額は1000億円にのぼるとのことなので、トヨタが空のモビリティへの進出をいかに本気で取り組んでいるかがわかるでしょう。

日本の空をレクサスが飛ぶ未来

Joby S4の実力は？

一般のドローンは全体の向きを90度変えて水平飛行を行いますが、この「Joby S4」は人を乗せるため、キャビンは水平のままプロペラの向きを変えて行うのが特徴です。飛行機同様の水平翼をもっているため、水平巡航時はその揚力で高度を維持できる設計になっています。

電動なので飛行時はカーボンフリーとなっているため、環境に対する負荷が抑えられるという点は、今後のモビリティとしては必須の要素でしょう。

また、ヘリコプターなど既存の飛行モビリティは騒音の問題を抱えていますが、この「Joby S4」は、新設計のプロペラで回転数を抑えることができることに加えて6つに分散させてることによって大幅な静粛性を実現しているそうです。

最高速度は300km/h以上。ヘリコプターの平均が200km/h程度なので、大幅に上まわる速度で移動できます。気になる航続距離は、現状で160km（定格）となっているようで、充電システムの充実と合わせて、いっそうの安定と拡張を図っているようです。

全長は7.3mで、小型のヘリコプターのプロペラ展開半径に収まるサイズに抑えられています。重量は乗員込みで2177kg。これは小型のヘリより重い数値ですが、それで300km/hの速度が出せるということは、ヘリコプターを大きく上まわる運動能力を備えていることがわかります。

また、人を乗せるため、安全性にはとくに配慮していて、6つのプロペラにはそれぞれモーター／インバーター／バッテリーを独立させている設計にしているので、どれかがトラブルに見舞われても飛行不能になる確率は低くなっているそうです。

関西万博でもデモンストレーション飛行を披露していた

この「Joby S4」は、すでに人を乗せての試験飛行を多く重ねていて、2004年の11月に日本国内で初めての飛行を果たしています。今年の10月まで開催されていた「関西万博」でも実機を披露して、デモンストレーション飛行も話題になりました。

今回のモデルは試作機だそうですが、3本のランディングギアのデザインが洗練されていたりと、より量産状態に近付いている印象を受けました。

トヨタは「エアロトヨタ」という航空部門を運用していますが、この「Joby S4」はそこへの導入も視野に入れているそうなので、近い将来、日本の空をこの機体が飛ぶ光景を見られることでしょう。