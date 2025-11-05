サンドイッチチェーン「サブウェイ」に、芳醇なトリュフときのこ香る、贅沢サンドが新登場！

「トリュフ香るローストビーフ」と「3種のきのこ香るグリルチキンチーズ」の2種類が、期間限定で販売されます☆

サブウェイ「トリュフ香るローストビーフ／3種のきのこ香るグリルチキンチーズ」

販売期間：2025年11月12日（水）〜※なくなり次第終了

販売店舗：サブウェイ全店（レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く）

サブウェイに、クリスマスシーズンにぴったりな、贅沢な香りと味わいが楽しめるスペシャルなサンドイッチが登場。

「トリュフ香るローストビーフ」は、サブウェイの人気メニューの一つであるローストビーフに、新登場の「トリュフソース」を合わせた贅沢な一品になっています。

「3種のきのこ香るグリルチキンチーズ」は、ポルチーニ、マッシュルーム、エリンギの3種のきのこを使用した「3種のきのこソース」が味の決め手です。

クリスマスや年末年始など、特別なひとときにぴったりの贅沢な味わいと香りを楽しめる2種のサンドを紹介していきます☆

トリュフ香るローストビーフ

価格：850円（税込）

サブウェイの人気メニューの一つであるローストビーフに、新登場の「トリュフソース」を合わせた「トリュフ香るローストビーフ」

たまねぎのうまみと甘みを加えたコク深い醤油ベースに、ヨーロッパ産トリュフパウダー（サマートリュフ）を使用しています。

ひと口目からトリュフの芳醇な香りが広がり、ローストビーフのうまみを引き立てる、贅沢な一品です。

3種のきのこ香るグリルチキンチーズ

価格：680円（税込）

ポルチーニ、マッシュルーム、エリンギの3種のきのこを使用した「3種のきのこソース」が味の決め手になっている「3種のきのこ香るグリルチキンチーズ」

やや低めの温度でじっくり煮込むことで、きのこの香りとうまみを凝縮しています。

グリルチキンととろける濃厚なチーズが絡み合う、あたたかく満足感のあるサンドイッチです。

「いい肉の日」キャンペーン

価格：990円（税込）※通常価格1,230円（税込）より240円引き

実施期間：2025年11月12日（水）〜11月29日（土）

対象メニュー：「トリュフ香るローストビーフ」ポテトドリンクセット

11月29日の「いい肉の日」を記念し、期間限定で「トリュフ香るローストビーフ」のポテトドリンクセットを通常価格1,230円（税込）のところ、240円引きの990円（税込）で提供されるお得なキャンペーンを実施。

サブウェイ自慢のローストビーフに芳醇なトリュフソースを合わせたこの冬だけの贅沢な味わいが、いつもよりお得に楽しめる特別な機会です☆

クリスマスや年末年始のご褒美にぴったりな、芳醇なトリュフときのこ香る、贅沢サンド。

サブウェイにて2025年11月12日折販売される「トリュフ香るローストビーフ」と「3種のきのこ香るグリルチキンチーズ」の紹介でした☆

