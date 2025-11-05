SEVENTEEN（セブンティーン）のJEONGHAN（ジョンハン）が生まれ育った街を紹介する動画が、グループのYouTubeにて公開された。

【動画】SEVENTEENジョンハンが地元を案内する『 I-GOYA in HOMETOWN』【写真】ジョンハンの凛々しいスーツ姿

■SEVENTEENジョンハンが幼少期の“破天荒”エピソードを披露

2024年9月より入隊中のジョンハン。ファンに寂しい思いをさせないため、入隊前に撮り溜めていたコンテンツが定期的にアップされている。今回登場したジョンハンは金髪で、毛先がブルーのグラデーションになったヘアスタイル。夏に撮影された映像のようだ。

動画はジョンハンが7歳の頃まで住んでいたという、ソウルの江北区でスタート。ジョンハンは「ここは僕が住んでいた家の前」「通っていた保育園」と思い出のスポットを紹介し、小さい頃の思い出を次々に紹介していく。怒って階段から落ちて頭を縫ったという話や、お父さんとかけっこをした思い出、友達と転がりながらケンカをした話など、幼少期のやんちゃぶりを感じさせるエピソードが次々に飛び出した。

またその次に住んでいたというマンションや通っていたテコンドー教室、小学校を訪れたり、母と手を繋いでよく訪れたという市場でグルメに舌鼓を打つ姿や、マネージャーと全力でかけっこをする姿も収められた。

飾らないジョンハンの姿に、SNSでは「ジョンハンさんと地元デート気分」「わんぱくな少年だったんだね笑」「やはり足の速い男！」「かわいいお顔に似合わず豪快やんちゃ坊主なの面白い」「エピソードトークのほとんどが破天荒なジョンハンさん」「記憶力半端ない」「小さい頃のことよく覚えててすごい！」「髪型が儚すぎる」など、様々な感想が書き込まれている。

■10月にはウォヌと一緒に授賞式に登場したSEVENTEENジョンハン

なおジョンハンは、同じく兵役を履行中のWONWOO（ウォヌ）と共に、グループを代表して10月23日に大韓民国大衆文化芸術賞授賞式に出席。凛々しいスーツ姿を見せた。