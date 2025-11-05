ASTRO（アストロ）のCHA EUN-WOO（チャウヌ）が、11月21日に2ndミニアルバム『ELSE』をリリースする。この度、チャウヌの声が聞くことができる「ARS VOICE #1」が公開され、話題を集めている。

【動画】ダイヤル電話を回すとチャウヌの「ヨボセヨ」の声が…／チャウヌが頭を抱えて叫ぶティザー映像

■チャウヌの優しい話し声に「とろけた」の声も。「ARS VOICE #1」が公開

11月4日に公式SNSを通じて公開されたのは、電話のダイヤルが回っているショート動画で、「Call me now, before the sound is gone」と電話番号（+82 70-8919-0330）が記載されている。

電話をかけてみると、チャウヌが低く甘い声で「もしもし、ウヌだよ。元気にしてた？」「会いたくて電話した」「僕からの電話待ってたでしょ？」と話す声が聞こえる。さらに「来週も電話するから、ちゃんとご飯食べて、僕のことたくさん考えてね。会いたいな。じゃあ、またね」と話しており、「ARS VOICE #2」への期待感を募らせた。

チェウヌは7月28日に入隊。韓国では出演映画『ファーストライド』が公開されてはいるが、“声”が聞ける機会は少ない。そのため、SNSでも「この置き土産はやばい」「本当に本当に本当に尊すぎる」「うぬが電話に出た」「声が聞けて嬉しい」「ウヌの声にとろけた」「この企画考えた人、天才」「ロハに話しかける時の話し方はまた格別よな」「ウヌの声は癒し効果抜群」など、嬉しいサプライズに歓喜する声が多く見られる。

■動画：頭を抱えて叫ぶチャウヌの姿も。2ndミニアルバム『ELSE』ティザー