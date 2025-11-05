ヤマダＨＤ、上期経常は一転3％減益で下振れ着地

ヤマダホールディングス <9831> [東証Ｐ] が11月5日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比3.4％減の239億円に減り、従来の0.7％増益予想から一転して減益で着地。

通期計画の515億円に対する進捗率は46.6％にとどまり、5年平均の50.3％も下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比18.5％増の275億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比7.2％増の93.5億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の2.1％→2.0％とほぼ横ばいだった。



