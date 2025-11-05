日経平均5日前引け＝続落、2393円安の4万9104円 日経平均5日前引け＝続落、2393円安の4万9104円

5日前引けの日経平均株価は続落。前日比2393.15円（-4.65％）安の4万9104.05円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は122、値下がりは1475、変わらずは12と、値下がり銘柄の割合が90％を超える全面安商状だった。



日経平均マイナス寄与度は728.29円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が583.17円、東エレク <8035>が215.15円、ＴＤＫ <6762>が78.54円、フジクラ <5803>が68.69円と並んだ。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を42.83円押し上げ。次いで任天堂 <7974>が21.72円、日ハム <2282>が10.35円、ニトリＨＤ <9843>が4.12円、第一三共 <4568>が3.23円と続いた。



業種別では33業種中31業種が下落し、上昇はその他製品、陸運の2業種のみ。値下がり1位は非鉄金属で、以下、情報・通信、機械、電気機器、石油・石炭、証券・商品が並んだ。



