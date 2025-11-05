東証スタンダード（前引け）＝値下がり優勢、ウェーブＨＤが一時S高 東証スタンダード（前引け）＝値下がり優勢、ウェーブＨＤが一時S高

5日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数157、値下がり銘柄数1258と、値下がりが優勢だった。



個別ではウェーブロックホールディングス<7940>が一時ストップ高と値を飛ばした。アクシーズ<1381>、トスネット<4754>、不二ラテックス<5199>、ヨシコン<5280>、オーナンバ<5816>など12銘柄は年初来高値を更新。メディシノバ・インク<4875>、シリウスビジョン<6276>、光陽社<7946>、共栄セキュリティーサービス<7058>、プライム・ストラテジー<5250>は値上がり率上位に買われた。



一方、ひらまつ<2764>、和弘食品<2813>、ケイブ<3760>、サインポスト<3996>、ＵＮＩＣＯＮホールディングス<407A>など15銘柄が年初来安値を更新。アルメディオ<7859>、ＡＩメカテック<6227>、マリオン<3494>、トーシンホールディングス<9444>、日本電子材料<6855>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

