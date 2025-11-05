ETF売買動向＝5日前引け、ｉＦＲＥＩＴ、野村食品が新高値 ETF売買動向＝5日前引け、ｉＦＲＥＩＴ、野村食品が新高値

5日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比101.0％増の4797億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同111.5％増の3947億円だった。



個別では上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ <1586> 、東証ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2555> 、ｉシェアーズ ＭＳＣＩ ジャパン ＳＲＩ <2851> 、ＮＥＸＴ 食品 <1617> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日本株女性活躍指数 <2518> など6銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ東証ＲＥＩＴ指数 <443A> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> が3.59％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は11.49％安、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> は9.56％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経半導体株指数連動型 <200A> は8.36％安、グローバルＸ 半導体関連－日本株式 <2644> は8.30％安、上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> は8.03％安と大幅に下落した。



日経平均株価が2393円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2330億5300万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金1487億2400万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が390億3500万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が293億1300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が267億4500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が185億6600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が142億3900万円の売買代金となった。



