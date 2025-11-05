東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、免疫生物研がS高 東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、免疫生物研がS高

5日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数57、値下がり銘柄数521と、値下がりが優勢だった。



個別では免疫生物研究所<4570>がストップ高。ユニフォームネクスト<3566>、ＮＥ<441A>、旅工房<6548>、メディア総研<9242>は年初来高値を更新。ＪＩＧ－ＳＡＷ<3914>、フルッタフルッタ<2586>、令和アカウンティング・ホールディングス<296A>、Ｋｕｄａｎ<4425>、トライアルホールディングス<141A>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｖｅｒｉｔａｓ Ｉｎ Ｓｉｌｉｃｏ<130A>、ダイブ<151A>、Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>、ＭＦＳ<196A>、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>など33銘柄が年初来安値を更新。リンカーズ<5131>、ジェネレーションパス<3195>、データセクション<3905>、コンヴァノ<6574>、地域新聞社<2164>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

