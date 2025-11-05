お笑いコンビ「バッテリィズ」寺家（35）が、4日に都内で行われた「Facilo 新CM発表会」に出席。東京の物件の高騰に頭を悩ませた。

大阪出身のバッテリィズ。M-1グランプリ2024準優勝し、各々今年から単身東京での暮らしを始めた。寺家は近々、妻と子供も上京する予定でファミリー物件を探しているという。「基本的に何個妥協するか」広さや家賃、最寄りからの所要時間など、自分の理想とは思い通りにならないのが家探しの難しさだ。

過去に6回の引っ越しを経験。「東京特に妥協ポイント多くて、大阪よりむっちゃ（家賃が）高い…」と嘆き節。「大阪2LDKで70平米13万なんですけど、今は28平米で16万。その意味わからんくて最初。（不動産屋に）俺騙されてる、嘘つけーと思った…」と物価の違いを痛感したという。

想像を超えてきた東京の物価高。「（大阪の）3倍くらいですね。倍って聞いてましたけど、倍よりちょっと高いですよね。2.5くらい」と頭を抱えた。子供のためにも「治安」が重要と言うが、家賃も新居探しの大きなポイントとなるようだ。