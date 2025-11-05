ETF売買代金ランキング＝5日前引け
5日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 233053 84.5 41300
２. <1357> 日経Ｄインバ 39035 331.5 6223
３. <1321> 野村日経平均 29313 192.1 50960
４. <1360> 日経ベア２ 26745 88.2 152.7
５. <1458> 楽天Ｗブル 18566 140.2 48960
６. <1579> 日経ブル２ 14239 115.6 444.2
７. <1306> 野村東証指数 10588 111.2 3357.0
８. <1540> 純金信託 9082 19.8 18610
９. <2644> ＧＸ半導日株 7238 46.6 2419
10. <1459> 楽天Ｗベア 6378 287.0 250
11. <1329> ｉＳ日経 6080 77.4 5108
12. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 4704 135.1 63300
13. <1320> ｉＦ日経年１ 4421 154.1 50790
14. <1568> ＴＰＸブル 4366 141.5 631.9
15. <314A> ｉＳゴールド 3424 290.0 286.0
16. <1330> 上場日経平均 3310 153.4 51010
17. <1358> 上場日経２倍 2464 164.4 78020
18. <1367> ｉＦＴＰＷブ 2133 1285.1 48760
19. <200A> 野村日半導 2031 42.3 2215
20. <1308> 上場東証指数 1849 241.8 3315
21. <1545> 野村ナスＨ無 1756 122.6 38940
22. <1571> 日経インバ 1582 175.1 429
23. <2036> 金先物Ｗブル 1541 41.9 142150
24. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1523 5.2 2331
25. <1475> ｉＳＴＰＸ 1433 86.8 330.7
26. <1346> ＭＸ２２５ 1359 176.8 51030
27. <2244> ＧＸＵテック 1258 36.4 3074
28. <1489> 日経高配５０ 1253 15.8 2527
29. <1326> ＳＰＤＲ 1248 44.3 55440
30. <2631> ＭＸナスダク 1230 217.0 27620
31. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1177 230.6 707.0
32. <1542> 純銀信託 1104 89.0 20775
33. <2846> 野村ダウＨ有 1083 54050.0 2324
34. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1070 89.0 59480
35. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 1024 276.5 157
36. <1305> ｉＦＴＰ年１ 1001 71.7 3389.0
37. <1343> 野村ＲＥＩＴ 958 -8.4 2132.0
38. <1615> 野村東証銀行 944 12.5 451.3
39. <1655> ｉＳ米国株 933 26.4 742.6
40. <2013> ｉＳ米高配当 893 272.1 244.4
41. <1328> 野村金連動 854 53.6 14370
42. <2243> ＧＸ半導体 736 135.1 2490
43. <1369> Ｏｎｅ２２５ 729 683.9 49620
44. <1356> ＴＰＸベア２ 725 106.6 195.9
45. <380A> ＧＸ中国テク 718 725.3 1169
46. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 621 4.5 29650
47. <1580> 日経ベア 604 815.2 1139.5
48. <1599> ｉＦ４百 595 59400.0 29650
49. <2569> 上場ＮＱヘ有 578 16.8 3771
50. <1348> ＭＸトピクス 566 79.7 3346
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
