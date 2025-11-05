　5日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　233053　　　84.5　　　 41300
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 39035　　 331.5　　　　6223
３. <1321> 野村日経平均　　 29313　　 192.1　　　 50960
４. <1360> 日経ベア２　　　 26745　　　88.2　　　 152.7
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 18566　　 140.2　　　 48960
６. <1579> 日経ブル２　　　 14239　　 115.6　　　 444.2
７. <1306> 野村東証指数　　 10588　　 111.2　　　3357.0
８. <1540> 純金信託　　　　　9082　　　19.8　　　 18610
９. <2644> ＧＸ半導日株　　　7238　　　46.6　　　　2419
10. <1459> 楽天Ｗベア　　　　6378　　 287.0　　　　 250
11. <1329> ｉＳ日経　　　　　6080　　　77.4　　　　5108
12. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　4704　　 135.1　　　 63300
13. <1320> ｉＦ日経年１　　　4421　　 154.1　　　 50790
14. <1568> ＴＰＸブル　　　　4366　　 141.5　　　 631.9
15. <314A> ｉＳゴールド　　　3424　　 290.0　　　 286.0
16. <1330> 上場日経平均　　　3310　　 153.4　　　 51010
17. <1358> 上場日経２倍　　　2464　　 164.4　　　 78020
18. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　2133　　1285.1　　　 48760
19. <200A> 野村日半導　　　　2031　　　42.3　　　　2215
20. <1308> 上場東証指数　　　1849　　 241.8　　　　3315
21. <1545> 野村ナスＨ無　　　1756　　 122.6　　　 38940
22. <1571> 日経インバ　　　　1582　　 175.1　　　　 429
23. <2036> 金先物Ｗブル　　　1541　　　41.9　　　142150
24. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1523　　　 5.2　　　　2331
25. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1433　　　86.8　　　 330.7
26. <1346> ＭＸ２２５　　　　1359　　 176.8　　　 51030
27. <2244> ＧＸＵテック　　　1258　　　36.4　　　　3074
28. <1489> 日経高配５０　　　1253　　　15.8　　　　2527
29. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1248　　　44.3　　　 55440
30. <2631> ＭＸナスダク　　　1230　　 217.0　　　 27620
31. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1177　　 230.6　　　 707.0
32. <1542> 純銀信託　　　　　1104　　　89.0　　　 20775
33. <2846> 野村ダウＨ有　　　1083　 54050.0　　　　2324
34. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1070　　　89.0　　　 59480
35. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　1024　　 276.5　　　　 157
36. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　1001　　　71.7　　　3389.0
37. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 958　　　-8.4　　　2132.0
38. <1615> 野村東証銀行　　　 944　　　12.5　　　 451.3
39. <1655> ｉＳ米国株　　　　 933　　　26.4　　　 742.6
40. <2013> ｉＳ米高配当　　　 893　　 272.1　　　 244.4
41. <1328> 野村金連動　　　　 854　　　53.6　　　 14370
42. <2243> ＧＸ半導体　　　　 736　　 135.1　　　　2490
43. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 729　　 683.9　　　 49620
44. <1356> ＴＰＸベア２　　　 725　　 106.6　　　 195.9
45. <380A> ＧＸ中国テク　　　 718　　 725.3　　　　1169
46. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 621　　　 4.5　　　 29650
47. <1580> 日経ベア　　　　　 604　　 815.2　　　1139.5
48. <1599> ｉＦ４百　　　　　 595　 59400.0　　　 29650
49. <2569> 上場ＮＱヘ有　　　 578　　　16.8　　　　3771
50. <1348> ＭＸトピクス　　　 566　　　79.7　　　　3346
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース