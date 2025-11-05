今月3日までの4日間、静岡市内で開催された「大道芸ワールドカップin静岡2025」の最終日のパフォーマンス中に出演アーティストが使用していた道具の一部が手元から離れ、観客の頭に当たって軽傷を負わせた事故について、ファイアパフォーマンスのアーティスト「火付盗賊」がX（旧ツイッター）で謝罪した。

主催団体によると、3日午後3時15分ごろ、ファイアパフォーマンスのアーティスト「火付盗賊」の4人が野外ステージで、模造刀の刃に巻き付けた布に火をつけて演技をしていたところ、刀身が柄から抜けて飛び、観客の60代男性に当たった。男性は救急搬送され、額に軽いケガをした。

「大道芸ワールドカップin静岡における事故に関するお詫びとご報告」と題して文書を掲載。「この度は、11月3日開催の『大道芸ワールドカップin静岡』における私たち火付盗賊のパフォーマンス中に、お客様に怪我を負わせてしまう事故が発生いたしましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪。「また、怪我をされたお客様には、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早いご回復をお祈り申し上げます」と記した。

「今回の事故は、お昼の演目用に用意した道具の劣化状況を発見することができず、演技中に道具の一部が破損し観客席に向かって飛来しお客様に接触・裂傷を負わせてしまったものです。ファイヤーショーによる火傷や火災は発生しませんでしたが、お客様に多大なる恐怖とご心配をおかけしましたこと、重ねて深くお詫び申し上げます」とつづった。

ケガをした観客は緊急搬送先の病院で額の裂傷を治療。頭部の精密検査では異常は見つからなかったという。「その時に改めてお時間を頂き直接お詫び申し上げました。お客様からは“これからもパフォーマンスを楽しみにしている”との温かいお言葉まで頂戴し、深く感謝しております」とやり取りの内容を明かした。

「しかしながら、今回の事故は私たちの道具のメンテナンス不備によるものであり、言い訳の余地はございません。大道芸という素晴らしい文化の一員として、このような事態を招いたことを心よりお詫び申し上げます」と重ねて謝罪。「現在、事故原因の検証を行うとともに、再発防止に向けて安全管理体制を根本から見直し、今一度すべての道具の交換基準とメンテナンス周期を厳格化、破損の恐れのある道具の使用禁止を徹底してまいります。今回の事故を重く受け止め、今後の活動の在り方についても真摯に見直してまいります」と誓った。

「火付盗賊を応援してくださっている皆様、そして大道芸を愛するすべての方々に、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、改めて深くお詫び申し上げます」と結んだ。