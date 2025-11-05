基本概念から実務活用までを体系的に学習！ixrea オンデマンドBIM教育プログラム「BIMマスターラーニング」

ixreaは、英国Okana Global社と連携し、オンデマンドによるBIM教育プログラム「BIMマスターラーニング」の提供を2025年11月5日(水)から開始しました。

国際標準規格ISO19650に準拠し、BIMの基本概念から実務活用までを体系的に学習できるプラットフォームです。

ixrea オンデマンドBIM教育プログラム「BIMマスターラーニング」

近年、国土交通省によるBIM推進ロードマップに基づき、BIMを正しく理解・運用できる人材の育成が急務となっています。

しかし、これまで日本語で体系的に学べる教育機会は限られていました。

ixreaはこの課題に対し、国際的に展開されている教育コンテンツを日本語化することで、誰もが専門的知識を効率的に学べる仕組みを提供します！

サービスの特徴

「BIMマスターラーニング」は、BIMの国際標準規格であるISO19650に準拠した内容が特徴です。

グローバル基準の理解を通じて、国内外のプロジェクトに対応できる知識を身につけることができます。

PCやタブレットから24時間いつでも学習可能なオンデマンド形式（eラーニング）を採用。

自分のペースで繰り返し視聴でき、忙しい業務の合間にも柔軟に受講できます☆

また、各章に理解度テストが設けられており、学習内容の定着度を確認可能。

チームライセンスでは管理者が受講進捗を一元管理でき、組織全体の学習状況を可視化して効率的な教育運用を実現します。

ご利用の流れ

利用は、HP、メール、電話での申込みからスタートします。

お支払い方法の確認後、料金（各種キャッシュレス決済、及び口座振込に対応）を支払うと、アカウントが発行されます。

発行されたアカウントで受講開始となり、サブスクリプション期間は1年間です。

サービス概要

サービス名： BIMマスターラーニング

提供開始日： 2025年11月5日(水)

提供形式： オンデマンド方式

CPD認定プログラム(単位5)で、受講後にCPDマイページより申請が可能です。

【料金】

パーソナルライセンスプラン 価格：55,000円(税込)／[1年間、一人(1アカウント)]チームライセンスプラン 受講人数により割引 要お問い合わせ学割プラン 価格：22,000円(税込)／[1年間、一人(1アカウント)]

今後は、実務レベルでBIMを活用しマネジメント力を実践的に高めるための「BIM Advanced pathways(応用実践コース)」も、2026年春に提供予定です。

国際標準規格に準拠したBIMの知識を、オンラインで効率的に学べる新しい教育プログラム。

BIM人材の育成が急がれる中、建設業界のDX推進を力強くサポートします。

ixreaが提供を開始した「BIMマスターラーニング」の紹介でした。

