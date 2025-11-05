“投資家”桐谷さん「株価は優待新設時の約2倍に」 保有銘柄を発表！豪華な食事ショット
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が5日、自身のXを更新し、株価が倍に上がった保有銘柄を発表した。
【写真】デートじゃん！優雅な夜景＆飛行機…女性と一緒に食事する桐谷さん
連日、株主優待券を使うために忙しくしている桐谷さんは、「空港施設が優待を新設した時からの株主です。11月迄の2500円券が妹のも含めて7500円。友人に買わせたら、その後優待廃止」と報告。
続けて「しかし、株価は優待新設時の約2倍に 浜松町で講演した後、モノレールに乗って、優待を使いに友人とブルーコーナーUC店へ。写真のもの等を頂き、優待券4枚と100円の支払い」と、飛行機が見えるおしゃれな雰囲気のお店で豪華な食事とデザートを楽しむ写真を投稿した。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
