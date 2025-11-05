『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）のハロウィン名作特集が10月31日に放送され、ヒーローになることを夢見る53歳の男性が「正義のヒーロー コシヌマン」に変身し、長年の夢をかけてショッカーと対決する様子が描かれた。（2018年6月15日放送）

【映像】モー娘。のライブで一気に禿げ上がった53歳男性（実際のライブ映像）

視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「正義のヒーロー！？コシヌマン参上！」は、東京都の男性（53）から寄せられた次のような依頼だ。

『探偵局の皆さん、こんばんは。私は大人になっても特撮ヒーローや怪獣、怪人が大好きで、ヒーローになることを夢見る53歳のおじさんです。時折、1人で正義のヒーロー腰沼になり、住んでいるアパートの屋上で悶々と1人ぼっちのヒーローごっこをしております。正直、寂しいです。探偵さん、相手をしてくれませんか』

さっそく真栄田賢探偵が依頼者の元へ。依頼者は、ウルトラマンや仮面ライダー、ゴレンジャーといったヒーローが自身の人生とリンクしていると語るほどのヒーローファンだ。また、3年前にリストラに遭い給料が減ったこと、仕事の悩みから円形脱毛症になったことなど、孤独と闘う日々を明かし、ヒーローごっこが心の支えだったと明かした。

普段、依頼者は手作りの50万円かかった衣装を身にまとい「正義のヒーロー コシヌマン」として活動している。街中で信号無視などの悪を見つけると文句（愛のメッセージ）を言い、悪がいない時は「コシヌレッドアイモード」を発動し、視界が全てが赤に見えることで「みんな信号無視してる」と思い込み、気持ちを晴らしていた。

しかし、ここ最近は虚しさを感じており、「悔いなく卒業したい」ため、一度でいいから誰かと戦いたいと願っていた。

そんなピュアな願いを持つ依頼者の前に、新たな依頼者として、兵庫県の男性（47）が登場する。彼は「ショッカー戦闘員になりたい」という依頼を寄せており、「倒されても倒されても立ち向かう姿に自分を重ね合わせ、大人になった今もショッカー戦闘員に強い憧れを持っております。私をショッカーにしてください」と熱い思いを明かした。コシヌマンは、「まさに自分の相手にふさわしい」と歓喜した。

ショッカー戦闘員を夢見る依頼者は、自作の衣装に変身。そして、特撮にゆかりのある場所で、関西アクションアクターズや特撮研究所の協力のもと、いよいよ「コシヌマン対ショッカー戦闘員」の対決が実現する。

対決はプロレスルールで行われ、お互いの覆面を剥がした方が勝ち。53歳と47歳のガチンコ勝負…手に汗握る死闘の末、なんと勝ったのはショッカー戦闘員だった。

惜しくも敗れた依頼者だったが、「最高！やりきりましたよ。もう悔いがないです」と叫び、長年のヒーローの夢に一つの区切りをつけ、悔いなく卒業することができた。