大根・キャベツ・白菜は「今がチャンス」天候に恵まれ“お買い得”に　「鍋ばっかりになりそう」消費者は喜びの声

寒さの到来とともに鍋料理の需要が高まるなか、いま白菜やキャベツなどの葉物野菜が値下がりしている。背景には天候に恵まれたことなどがあるという。

白菜は去年の約6割、キャベツは約半分の仕入れ値に

日に日に寒さが増すこの時期、食べたくなるのが冬の定番料理「鍋」だ。

東京・中央区のちゃんこ鍋の専門店「ちゃんこ玉海力 銀座店」は、連日予約で満席になっている。

一番人気は名物の「塩ちゃんこ」。たっぷりのキャベツに豚肉、自家製のつくね、そして野菜を10種類以上入れ、鶏や豚、牛などの出汁をベースにしたスープで炊き上げる。

客：

鍋はやっぱりこの季節、寒くなってきたのもあってめちゃめちゃ旨かった。

客：

野菜もいっぱい入ってておいしい。キャベツは少し甘い感じがあるじゃないですか。それが塩にあってるんじゃない。

来店客に鍋料理で欠かせない具材といえば何か聞いてみると……。

客：

鍋に白菜なかったら、それは鍋じゃないしっていうのはあるから。

客：

キャベツが大好きです。

店の人によると、鍋に欠かせない野菜の仕入れ値は下がっているという。

ちゃんこ玉海力 二代目店主・河邉佑太郎さん：

一番多く（鍋に）入っているのは、キャベツ、白菜類です。白菜が去年の約6割、キャベツが去年の約半分の金額で入ってきます。人件費だったりとか光熱費とか、エネルギーの金額も上がってるので、材料費が下がるというのは僕らからしたらありがたいです。

天候に恵まれキャベツは“半値以下”に

10月30日、東京・墨田区の「スーパーイズミ業平店」を取材すると、店頭には冬野菜がズラリと陳列されていた。

取材班：

白菜は88円とかなり安いですね。大根も1本99円で販売されています。

店頭に並べられた白菜は、次々と客のカゴの中へ入れられていった。

取材班：

ほんの約10分で白菜がほとんどなくなっています。飛ぶように売れています。棚がカラになってしまいました。

スタッフが急いで補充するが、次々と売れていた。

安い野菜はこれだけではない。

取材班：

キャベツは1個140円で売られています。

キャベツは2024年は高値が続き、1kgあたり119円だったが、2025年は1kgあたり68円と、約6割まで価格が下がっていた。

スーパーイズミ業平店・五味衛社長：

結構、立派なキャベツですよ。キャベツはいろんな料理に使えますから。一番人気ある商品ですからね。

白菜や大根など鍋物に欠かせない野菜の価格が安くなったことに、客からはこんな声が聞かれた。

客：

やっぱり気温が下がってくると、お鍋は優秀な献立だから。鍋にするといっぱい野菜とれる。

客：

鍋にすると子どもたちも野菜よく食べてくれる。

客：

鍋に入れたいなと思って、白菜とか大根（買った）。うれしいですね。鍋ばっかりになりそうです。

気になる野菜の価格、今後はどうなるのか？

スーパーイズミ業平店・五味衛社長：

天候に恵まれたという形で。関東に台風とか来なかったでしょ。今出てきたのがちょうど関東の野菜ですから。この天気が続けば、非常にこの冬は大丈夫かなと感じます。全般的に大型野菜、大根・キャベツ・白菜が安くなっていますので、今がチャンスだと思います。

（「イット！」10月30日放送より）