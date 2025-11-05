大根・キャベツ・白菜は「今がチャンス」天候に恵まれ“お買い得”に 「鍋ばっかりになりそう」消費者は喜びの声
寒さの到来とともに鍋料理の需要が高まるなか、いま白菜やキャベツなどの葉物野菜が値下がりしている。背景には天候に恵まれたことなどがあるという。
白菜は去年の約6割、キャベツは約半分の仕入れ値に
日に日に寒さが増すこの時期、食べたくなるのが冬の定番料理「鍋」だ。
東京・中央区のちゃんこ鍋の専門店「ちゃんこ玉海力 銀座店」は、連日予約で満席になっている。
一番人気は名物の「塩ちゃんこ」。たっぷりのキャベツに豚肉、自家製のつくね、そして野菜を10種類以上入れ、鶏や豚、牛などの出汁をベースにしたスープで炊き上げる。
客：
鍋はやっぱりこの季節、寒くなってきたのもあってめちゃめちゃ旨かった。
客：
野菜もいっぱい入ってておいしい。キャベツは少し甘い感じがあるじゃないですか。それが塩にあってるんじゃない。
来店客に鍋料理で欠かせない具材といえば何か聞いてみると……。
客：
鍋に白菜なかったら、それは鍋じゃないしっていうのはあるから。
客：
キャベツが大好きです。
店の人によると、鍋に欠かせない野菜の仕入れ値は下がっているという。
ちゃんこ玉海力 二代目店主・河邉佑太郎さん：
一番多く（鍋に）入っているのは、キャベツ、白菜類です。白菜が去年の約6割、キャベツが去年の約半分の金額で入ってきます。人件費だったりとか光熱費とか、エネルギーの金額も上がってるので、材料費が下がるというのは僕らからしたらありがたいです。
天候に恵まれキャベツは“半値以下”に
10月30日、東京・墨田区の「スーパーイズミ業平店」を取材すると、店頭には冬野菜がズラリと陳列されていた。
取材班：
白菜は88円とかなり安いですね。大根も1本99円で販売されています。
店頭に並べられた白菜は、次々と客のカゴの中へ入れられていった。
取材班：
ほんの約10分で白菜がほとんどなくなっています。飛ぶように売れています。棚がカラになってしまいました。
スタッフが急いで補充するが、次々と売れていた。
安い野菜はこれだけではない。
取材班：
キャベツは1個140円で売られています。
キャベツは2024年は高値が続き、1kgあたり119円だったが、2025年は1kgあたり68円と、約6割まで価格が下がっていた。
スーパーイズミ業平店・五味衛社長：
結構、立派なキャベツですよ。キャベツはいろんな料理に使えますから。一番人気ある商品ですからね。
白菜や大根など鍋物に欠かせない野菜の価格が安くなったことに、客からはこんな声が聞かれた。
客：
やっぱり気温が下がってくると、お鍋は優秀な献立だから。鍋にするといっぱい野菜とれる。
客：
鍋にすると子どもたちも野菜よく食べてくれる。
客：
鍋に入れたいなと思って、白菜とか大根（買った）。うれしいですね。鍋ばっかりになりそうです。
気になる野菜の価格、今後はどうなるのか？
スーパーイズミ業平店・五味衛社長：
天候に恵まれたという形で。関東に台風とか来なかったでしょ。今出てきたのがちょうど関東の野菜ですから。この天気が続けば、非常にこの冬は大丈夫かなと感じます。全般的に大型野菜、大根・キャベツ・白菜が安くなっていますので、今がチャンスだと思います。
（「イット！」10月30日放送より）