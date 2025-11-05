飛行機の墜落現場に立ち上る煙＝4日、米ケンタッキー州ルイビル/WAVE

（CNN）米貨物大手UPSの貨物機MD11が米ケンタッキー州ルイビルの空港近くで離陸直後に墜落した。搭乗していたのは乗員3人で、現場近くで黒煙が立ち上っているのがCNN提携局WAVEの映像で確認された。

警察は4日、少なくとも4人が死亡し、11人が負傷したと明らかにした。捜査が続くにつれて、死傷者の人数が増える恐れがあるという。ケンタッキー州のベシア知事は先に、負傷者のなかには重傷者も含まれると明らかにしていた。

乗員の安否は依然として明らかになっていない。ベシア知事は「映像を見た人なら、この事故がどれほど激しいものだったか分かるはずだ。多くの家族がしばらくの間、待ち続け、心配し続けることになる」と述べ、家族への連絡を急いでいるとした。

連邦航空局（FAA）と国家運輸安全委員会（NTSB）が墜落原因を調査しており、NTSBが主導して捜査を進めるとFAAが4日発表した。

航空機墜落事故の現場で、消防隊員が消火活動にあたっている。

CNN提携局WLKYによると、ルイビル消防局のオニール署長は、火災の鎮圧に消防隊員が尽力しており、最初の燃料流出と延焼に対処していると述べた。

火災を包囲して鎮火するには多くの課題があるとオニール氏は州知事の記者会見で語った。非番の消防隊員も出動して消火作業を支援しているという。

オニール氏は、市全体の防火態勢は確保されているとして、市民には安心するよう呼び掛けた。