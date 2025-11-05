「ひろみちおにいさん」こと、タレントの佐藤弘道さんが、自身の公式ブログとインスタグラムを更新。初孫誕生の喜びを報告しました。

【写真を見る】【 佐藤弘道 】 「おじいちゃんになりましたぁ〜♡」初孫誕生で新たな決意 リハビリトレーニングにも意欲





佐藤さんは、「私、佐藤弘道は・・・私、佐藤弘道は・・・ふふふ・・・私、佐藤弘道は・・・」とコメントし、「おじいちゃんになりましたぁ〜♡」と喜びを表現しています。



また、「長男夫婦に神様から大切な授かりものをいただきました」と報告し、「日に日に孫への可愛さが増しています」とコメントしています。

投稿では、新生児を抱く佐藤さんの写真も掲載されており、穏やかな笑みと安堵感、喜びに満ちた表情が伝わってきます。

また別の写真では、ベビーベッドで眠る新生児を優しく見つめる佐藤さんの姿が写し出されています。









佐藤さんは今後について「これから先、いつか孫と一緒に走れるくらいにならないといけないと思うので、もっともっとリハビリトレーニングをしたいと思います！」と意欲を示し、「お兄さん、お父さん、おじいちゃん、これからは三刀流で頑張ります！！！」と決意も語っています。

この投稿に、「お孫さん おめでとうございます♪」「可愛いお孫ちゃんに、ますます励みになりますね」「こんな若々しいステキなおじいちゃんなんて、お孫さん幸せですね」「弘道おじいちゃん まだまだ弘道お兄さんです 三刀流応援してます」などのコメントが寄せられています。









佐藤弘道さんは、去年6月2日に「脊髄梗塞」を発症し、入院のうえで治療とリハビリを経て、8月下旬に退院したことを報告していました。



【担当：芸能情報ステーション】