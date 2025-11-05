テーマ曲が流れるモカエキスプレスも！ビアレッティ「Bialetti x Stranger Things」コレクション

ビアレッティから、Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」シーズン5の配信開始を記念した特別なコレクションが誕生しました！

ビアレッティのアイコニックなデザインと、Netflix史上屈指の視聴数を誇るシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」の世界観が融合。

シリーズファンやビアレッティ愛好者必携の、かつてない魅力的なアイテムラインナップが実現しました。

ビアレッティ「Bialetti x Stranger Things」コレクション

イタリアのコーヒー文化を象徴するブランド、ビアレッティとNetflixが、2024年に展開した『ブリジャートン家』や『イカゲーム』のコレクションに続き、新たなコラボレーションを展開します。

「Bialetti x Stranger Things」コレクションは、「裏側の世界(Upside Down)」とも称される異世界と、ビアレッティの独創的なクリエイティビティが見事に融合した期間限定のカプセルコレクションです。

本シリーズはまもなくファン待望の最終章を迎え、「ストレンジャー・シングス 未知の世界5」が、VOL 1(第1〜4話)は2025年11月27日(木)、VOL 2(第5〜7話)は2025年12月26日(金)、フィナーレ(第8話)は2026年1月1日(木)より世界独占配信となります。

コレクションの特徴

今回のコレクション最大の特徴は、「音で楽しむモカエキスプレス」と「光で驚かせるデザイン」です！

モカエキスプレスには、コーヒーの抽出が始まるとテーマ曲が流れる「ミュージックノブ」を搭載。

マグカップなどのセラミック製アイテムには、熱が加わるとデザインが変化するサーモ(温度感応)加工を採用しています。

さらに、タンブラーなどのステンレス製アイテムには蓄光デザインを施し、暗闇で光を放つ仕掛けが隠されています☆

日常使いしやすい実用性と超自然的なアクセントの絶妙なバランスにより、コーヒーを楽しむひとときがより没入感あふれる体験へと高められます。

サウンドモカエキスプレス ストレンジャーシングス

価格： 11,600円(税込)（3カップ用）、 13,860円(税込)（6カップ用）

コーヒーの抽出が始まるとシリーズのテーマ曲が流れる「ミュージックノブ」付きの特別仕様モカエキスプレスです。

伝統のモカポットに革新的ギミックが加わり、毎日のコーヒー時間がスリリングでユニークな体験に変わります！

ヒートチェンジング マグ

価格： 2,860円(税込)

内容量： 300ml

温かい飲み物を注ぐとデザインが変化する不思議なマグカップ。

飲み物の熱で表面に「裏側の世界」をイメージした模様が浮かび上がり、普段使いのマグに驚きと楽しさをプラスします。

ヒートチェンジング カップ＆ソーサー

価格： 4,400円(税込)

内容量： 80ml

クラシックなカップ＆ソーサーにも温度で絵柄が変わるギミックを搭載。

温かいコーヒーを注ぐとカップの表面に「ストレンジャー・シングス 未知の世界」の世界観を象徴するモチーフが現れます。

グローインザダーク サーモボトル

価格： 4,950円(税込)

内容量： 600ml

真空二重構造のステンレスボトルです。

暗闇では蓄光プリントが光り浮かび上がる仕掛けに！

取り外し可能なフック付きで持ち運びやすく、飲み物を冷たいまま、または温かいまま長時間キープできます。

グローインザダーク タンブラー(ストロー付き)

価格： 5,720円(税込)

内容量： 900ml

たっぷり900ml容量の二重構造ステンブラー。

暗所では表面のデモゴルゴンのシルエットが真紅に光り浮かび上がり、インパクト抜群です。

ハンドル付きで持ちやすく、アウトドアやパーティーにも最適です。

グローインザダーク コールドカップ(ストロー付き)

価格： 4,840円(税込)

内容量： 600ml

冷たいドリンクにぴったりな二重構造プラスチックカップ。

結露しにくい構造で快適に使え、暗い場所では蓄光デザインが光を放ってクールな雰囲気を演出します。

グローインザダーク トラベルマグ

価格： 4,730円(税込)

内容量： 380ml

ステンレス製のトラベルマグ。

真空二重構造により優れた保温・保冷効果を発揮し、スライド開閉式のフタ付きで持ち運びにも便利です。

暗闇で浮かび上がる蓄光プリントが特徴です。

グローインザダーク キャンプマグ

価格： 5,170円(税込)

内容量： 420ml

ステンレス製の真空二重構造ボディで、プレス式のフタが付属し飲み物の温度を長時間キープします。

持ち手付きでアウトドアでも使いやすく、夜には表面のデザインが赤く光り浮かび上がってキャンプシーンを盛り上げます。

革新的なアイディアとデザイン、そして物語性を融合させた「ビアレッティ x ストレンジャー・シングス」コレクション。

ファンはもちろん、日常に“非日常”のエッセンスを加えたいすべての方にお届けしたい、限定コレクションです。

ビアレッティから登場する、「Bialetti x Stranger Things」コレクションの紹介でした。

