9日(日)は前線の影響で北海道から九州まで天気が崩れる見込みです。雨や風が強まる所もあるでしょう。来週以降は北海道から九州は秋晴れとなる所が多く、紅葉狩りも楽しめそうです。11日(火)頃から沖縄は雨の降る日が続く見込みです。新たに発生する台風の動向に注意が必要です。

9日(日)は前線の影響で雨 10日(月)は冬型の気圧配置に

明日6日(木)は、北海道は低気圧が近づくため、天気は下り坂となるでしょう。東北や関東は湿った空気の影響で雨が降りやすい見込みです。東海から九州はおおむね晴れるでしょう。





7日(金)は北海道に寒気が流れ込み、平地でも雪が降るでしょう。東北から九州、沖縄は広く晴れる見込みです。8日(土)は高気圧に覆われて、全国的に秋晴れとなりそうです。9日(日)は日本海から前線が近づくでしょう。北海道から九州は雲に覆われて、雨の降る所が多いでしょう。日本海側は降り方が強まる所もありそうです。太平洋側も四国や紀伊半島、静岡などで雨量が多くなる見込みです。10日(月)は一時的に冬型の気圧配置になるでしょう。平地で雪が降る目安の寒気が北海道から東北北部まで流れ込むでしょう。関東の山沿いでも雪の降る所がありそうです。峠越えをされる方は、車の冬装備を早めにしておくようにしてください。11日(火)は北海道は所々で雪が降りますが、東北から九州は高気圧に覆われて広く晴れる見込みです。12日(水)も引き続き晴れる所が多いでしょう。沖縄は新たに発生する台風の影響を受ける可能性がありますので、台風の今後の動向に注意が必要です。

広く秋晴れ続く 紅葉の見ごろを迎える所も

13日(木)は北海道は雲に覆われるでしょう。関東も曇りや雨ですっきりしない見込みです。その他は晴れるでしょう。14日(金)以降は北海道から九州にかけて秋晴れが続きそうです。関東から九州も徐々に紅葉が色づき、見頃を迎える所が増えてくるでしょう。青空のもと、紅葉狩りを楽しめそうです。最高気温はこの時期らしい気温の所が多いですが、北海道では日中も10℃に届かず、冬の寒さとなるでしょう。東北から九州は日差しのぬくもりを感じられるものの、朝晩は東京や名古屋、大阪でも10℃に届かない日があるため、厚手のコートもそろそろ用意しておくと良いでしょう。



沖縄は13日(木)以降、しばらく曇りや雨の日が続く見込みです。今日5日現在、日本のはるか南にある熱帯低気圧から変わる台風の動向にも注意が必要です。