森昌子に山口百恵、ピンク・レディー。さらに中森明菜や小泉今日子といったレジェンド級のアイドル達を数々輩出してきた伝説の番組『スター誕生！』。しかし、当初はその手法に対して「まるで奴隷市場」「人買いだ」といった批判が集まっていたという。

一体何を問題視されたのか。やがて平成、令和のアイドルにもつながる要素を生み出すきっかけにもなった『スター誕生！』の手法を『アイドル・オーディション研究 オーディションを知れば日本社会がわかる』（太田省一（編著）、塚田修一（編著）、辻泉（編著）、青弓社）から一部抜粋してお届けする。



審査員を務めた作詞家の阿久悠は「下手を選ぼう」という審査基準を持っていたとされる ©文藝春秋

「まるで奴隷市場」と猛批判された理由

オーディション受験者の様子をテレビに逐一公開することは、世間からの激しい批判を集めることにもなった。特にその対象になったのが、決戦大会のスカウト場面である。

当然ながら、森昌子の登場は番組スタッフにとって大きな光明だった。森田昌子という一人の少女に13枚のプラカードが上がったとき、チーフプロデューサーの池田文雄などは小躍りして喜んだという。

だがそれから数日後、池田はひどく落ち込んでいた。「ひどい話だよ。人買いだって書かれちゃったよ。決戦大会のスカウト・システムが、まるで奴隷市場の人身売買のようだって書きやがったのさ」。

それは、阿久悠にとっても心外な話だった。むしろ考えていたことは逆で、『スタ誕』という番組を通して不透明なイメージが強い芸能界をガラス張りにしたい、芸能界は「得体の知れないもの」「危ないもの」「おぞましいもの」であるという定評を覆したいと念じていたからである。そのための公開スカウトのシステムだったのだ。

「人買い」「奴隷市場」……大バッシングに『スタ誕』がとった対応

しかし、ずらっと数十人が居並ぶスカウトに10代の若者が1人で対峙してプラカードが上がるかどうかを待つという絵面は、それ自体がネガティブに捉えられる危険性をはらんでいた。

スカウトとなれば、ビジネスの話に直結する。とりわけ芸能ビジネスは、成功すれば見返りは大きい。しかしそれはギャンブル性が高いものと一般的には認識されていて、歌手になりたいという若者の純粋な気持ちを利用、言い換えれば心理的に搾取しているとも視聴者の側からは解釈できる。その意味では、「人買い」というバッシングは、表現に悪意がこもっているとはいえ、出てくるのもわかるところがある。

このバッシングは、『スタ誕』に限らず、オーディション番組というものが本質的に内包している二面性を示しているといえる。

オーディションは、受験者一人ひとりにとっては競争である。オーディション全体をテレビ番組にすることは、この競争の透明性、ひいては公正さを確保することにつながる。少なくとも阿久らスタッフはそのような理想を掲げ、番組のフォーマットを決めた。

だが一方で、それは受験者を過酷な試練の場に立たせることにもつながった。しかも多くは10代の若者。彼ら・彼女らは審査員やスカウトという大人たちの厳しく容赦のない視線にさらされ、ビジネスの場にいや応なしに巻き込まれることになる。とりわけ森昌子の場合はまだ13歳ということもあって、なおさらそういう印象を与えただろうことは想像に難くない。

こうしたバッシングへの対応、さらに合格者たちへの精神的ケアという意味合いもあったのだろう。やがて『スタ誕』では、スタッフや審査員、出演者、そして出身歌手もみな「ファミリー」であることが強調されるようになった。

番組開始から10年の時点で開かれた座談会では、「スタ誕！ファミリーはますます健在だ」とうたわれ、それにまつわるエピソードが披露されている。

おニャン子、モー娘。、AKBにつながる「基盤」となった

たとえば、森昌子と岩崎宏美が修学旅行で2人だけでお風呂に入ったこと、新沼謙治が寂しくなって渋谷哲平に電話したことなどだ。所属事務所の枠を超えた『スタ誕』出身者同士のプライベートでの絆、ほほ笑ましいエピソードが明かされる。しかも座談会には、歌手本人だけでなく森昌子と渋谷哲平の母親も出席した。

進行を取り仕切るのは池田文雄で、私生活の様子を聞き出しながら、ときには親身になってその場で悩み相談を始める。この雰囲気からも、疑似家族的関係性が意識されていたことが伝わってくる。

ほかのところでも、「優しく包み込んでくれる“私の故郷・私の親”」（桜田淳子）、「スタッフの皆さんが私の家族」（岩崎宏美）など、これを物語る文言には事欠かない。

また出身歌手同士の横の関係性では、学校のクラス的な一体感もあった。

その基盤を作ったのは、やはり「花の中三トリオ」だろう。3人は正式なグループとして活動したわけではないが、結局「花の高三トリオ」まで続き、最後は「卒業コンサート」を開催した。そこにプロモーション的な思惑があったとしても、クラス的な一体感が出身歌手にとって芸能界を生きるうえでの精神的な基盤になっていただろう。

これは今後さらなる検証を要することではあるが、すでにそこにはのちの大人数アイドルグループの隆盛につながる要素、すなわちアイドルグループの学校化を予感させるものがあったようにもみえる。1980年代のおニャン子クラブしかり、90年代以降のモーニング娘。しかり、2000年代以降のAKB48や乃木坂46しかりである。

（太田 省一／Webオリジナル（外部転載））