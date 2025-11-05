【ZARA値下げ】待ってたーーーッ！ 大人こそ狙いたい♡「高見えバッグ」

コーデを格上げしてくれる高見えバッグを探すなら、大人世代に似合うデザインが豊富な【ZARA（ザラ）】が狙い目かも。今なら、オンオフ問わず使えるバッグや、地味になりがちな秋冬コーデの差し色になってくれるバッグが、セール価格で賢くゲットできます。お出かけが楽しくなりそうな相棒を見つけてみて。

あらゆるコーデで活躍するシンプルバッグ

【ZARA】「CITY クラックテクスチャー」\3,950（税込・セール価格）

きちんと感のあるコーデにもカジュアルコーデにも、幅広い着こなしに馴染みそうなベージュのシティバッグ。縦16.5 × 幅34 × マチ12cmの横長で、さりげないステッチづかいがおしゃれ。3室構造になっており内ポケットもあるので、荷物を整理整頓しやすそうです。シンプルなので、キーチャームやスカーフなどでアレンジを加えながら使うのもおすすめ。

フリンジがおしゃれなこなれバッグ

【ZARA】「フリンジショルダーバッグ」\3,950（税込・セール価格）

ショルダーストラップのデザインと存在感のあるフリンジが印象的なバッグ。生地にはクラックテクスチャー加工を施していて、くたっとした見た目にこなれ感があります。こっくりしたボルドーカラーが、コーデに秋冬らしさをプラスしてくれそう。サイズは縦19 × 幅25 × マチ19cmで、ちょっとしたおでかけにぴったりな大きさです。

コロンとしたシルエットが可愛いミニボストン

【ZARA】「シティバッグ」\3,950（税込・セール価格）

コロンとしたシルエットが可愛いミニバッグ。取り外し可能なキャンバス地のショルダーストラップつきなので、気分やその日の服装に合わせて持ち方を変えられます。カーキに近い落ち着いた色味のグリーンで、コーデの差し色にももってこい。金具やジッパーのゴールドカラーも上品で高見えします。サイズは縦15 × 幅21 × マチ8cmで、コンパクトなバッグを探している人におすすめ。

ゴールドチェーンが目を引くかっちりショルダー

【ZARA】「ミニチェーンバッグ」\4,390（税込・セール価格）

ゴールドのチェーンが目を引く、リッチな見た目のミニショルダーバッグ。クロスボディストラップとチェーンショルダーストラップのどちらをつけるかで、雰囲気ががらりと変わります。ステッチの入ったフラップとかっちりしたフォルムが特徴的で、大人っぽく持てそうなバッグです。サイズは縦14 × 幅20 × マチ5.5cmで、スマホやミニ財布など貴重品は入りそう。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

writer：Hina.W