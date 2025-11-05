〈渡辺満里奈、工藤静香ら含む「ほぼ素人」の集まりが伝説級グループに…「おニャン子クラブ」がアイドル史を塗り替えられたワケ〉から続く

「日本の未来は 世界がうらやむ」――1990年代にデビューしたモーニング娘。は、時にアイドルらしからぬ社会的なメッセージも盛り込んだ歌詞の楽曲で世間を魅了した。

そんなモーニング娘。を生み出した番組『ASAYAN』は、従来のオーディション番組における審査の型を崩し、それがアイドルファンたちに「今までにない楽しみ方」を提供した、エポックメイキングな番組でもあった。

モーニング娘。のプロデューサーを務めたつんく♂ ©文藝春秋

つんく♂が「モー娘。」プロデュースで行った“掟破り”とは？

モーニング娘。を生んだのが、1995年に始まったテレビ東京『ASAYAN』だ。「夢のオーディションバラエティー。」と銘打って、バラエティ豊かなオーディションの数々を通じて、アイドル歌手の鈴木あみ（現・鈴木亜美）や男性デュオのCHEMISTRY など、多くの人気歌手が誕生した。

『ASAYAN』には、それまでにはあまりなかった一つの特徴があった。それは、『スター誕生！』でも『夕やけニャンニャン』でも審査員は5、6人ほどと複数だったのに対し、こちらの審査員は基本的に誰か1人だったということである。

その代表格が、小室哲哉でありつんく♂だった。モーニング娘。結成の決断もつんく♂個人によるもの。個人で決められるがゆえに、“敗者復活”という“掟破り”が実現できたという面があった。

モー娘。は楽曲も「画期的」だった

そして先ほどの話と重なるところもあるが、そうしたつんく♂の思い切った決断は、競争社会化が進展する1990年代後半、先行きの不安を抱える人々にとって、自らをそこに重ね合わせたときにある種の希望を抱かせるものでもあった。

99年発売の代表的ヒット曲『LOVEマシーン』でモーニング娘。が「どんなに不景気だって」「日本の未来は 世界がうらやむ」などとアイドルソングらしからぬ社会的メッセージを込めた斬新なフレーズを歌ったのも、競争社会による不安が漂い始めた時代背景があったからだろう。

斬新といえば、番組で映し出されるつんく♂の審査スタイルもまたそうだった。オーディションの審査員はいつも小難しそうな顔をして、辛口の評を言う。そんなイメージが強いが、この番組のつんく♂の審査はそんな既成概念を覆すものだった。

だいたいの場合、つんく♂は別室でモニターを見ながら審査をする。歌の才能を感じさせる受験者に出会い思わず「おおっ」という感じで目を輝かせ身を乗り出したかと思えば、インタビューの受け答えが個性的で面白いとうれしそうに破顔一笑するという具合だった。

もちろんその一方で、歌唱法やリズムの取り方に対してプロの音楽家ならではの視点で厳しくチェックし、講評を加える。

要するに、そこにはファンの視点とプロデューサーの視点が共存していた。特にファンの視点は、それまでのアイドル・オーディション番組の審査員にはみられなかったものだ。そしてこれが伝わることで、つんく♂はアイドルファンの信頼も勝ち得たのだった。

「おニャン子」の仕組みが、モー娘。で完成した

おニャン子クラブに始まった「卒業／加入」の仕組みによってグループの枠が維持されるシステムは、モーニング娘。で一つの完成をみることになる。そしてそこには、つんく♂と同様にファンもまた、ファンの視点とプロデューサーの視点をあわせもつようになるという効果があった。

ファンは、「卒業／加入」の仕組みによって、メンバーの特定の誰かを応援するだけでなく、グループ全体を俯瞰的に応援する「箱推し」をするようになっていく。そのとき、自分が応援するメンバーが仮に卒業しても、グループのファンはやめないという選択肢が生まれる。

そこに、「モー娘。の方向性はこうあるべき」というプロデューサーの視点をもつことが、ファンの新たな楽しみ方となった。「卒業／加入」の仕組み自体はおニャン子クラブからのものだが、そのころに比べてファンのほうも、歴史を積み重ねるなかである種の進化を遂げていた。

多くのオーディション番組に影響を与えた「ある手法」

一つのテレビ番組としてみた場合にも、『夕やけニャンニャン』と『ASAYAN』の間には見逃せない違いがあった。それは、『ASAYAN』のほうがドキュメンタリー性を重視していたことである。

『夕やけニャンニャン』の場合は、生放送中のオーディションだったためにオーディションの本番が見られるだけだった。しかし、収録だった『ASAYAN』の場合は、受験者の裏側の表情にもしばしば密着することが可能だった。

実際、たとえば受験者の家庭にカメラを持ち込んだり、現メンバーと新メンバーの初対面の瞬間を撮ったり、あるいはオーディション恒例になった受験者による合宿に密着したりすることで、歌っている場面では見られないリラックスした素の部分や喜怒哀楽の表情などを見られるようにしていた。このドキュメンタリー的演出は、のちの多くのオーディション番組にも影響を与え、受け継がれていくことになる。

