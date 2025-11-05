マレーシアで交流した相手とは

日米女子ツアー共催TOTOジャパンクラシックは6日、滋賀・瀬田GC 北C（6616ヤード、パー72）で開幕する。竹田麗央は前週マレーシアで行われたメイバンク選手権に出場。現地で大物とオフ時間を楽しんでいた。

竹田が交流したのは世界ランキング1位ジーノ・ティティクル（タイ）。クアラルンプールのランドマーク「ペトロナス・ツインタワー」の前の広場で自撮り写真に笑顔で納まった。ラウンド中とは異なる和やかな雰囲気だ。

ティティクルが自身のインスタグラムで実際の画像を公開。文面で「マレーシア！ 素晴らしい観客の前でプレーするためにここに戻ってくるのはいつも大好き」「素晴らしい一週間をありがとう」と感謝を記すと、海外ファンから反響が寄せられている。

「とてもいいね！ 素敵な写真。楽しんでくれて嬉しいよ！」

「素敵な選手であり、人間としても素敵だ」

「これらの良い写真は後世に残すべきだ！ 友人たちとリラックスして楽しんでいるあなたを見られてとても嬉しいよ！」

竹田とティティクルはともに2003年生まれの22歳。今季の獲得賞金は、竹田が274万4268ドル（約4億2000万円）、ティティクルが357万8330ドル（約5億4800万円）を稼いでいる。



（THE ANSWER編集部）