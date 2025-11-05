最新ギアから有名ブランドウエアまで揃う！つるやゴルフ藤沢店

つるやは、「つるやゴルフ藤沢店」を2025年11月6日(木)にオープンします。

最新ギアから有名ブランドウエアまで揃う地域最大級の店舗です。

オープン当日から、お得な「オープン記念セール」やdポイント10倍キャンペーンなどが実施されます。

つるやゴルフ藤沢店

オープン日：2025年11月6日(木)

住所：神奈川県藤沢市石川4丁目7-1 ※専用駐車場29台完備

オープンセール中営業時間：10：00〜20：00

「つるやゴルフ藤沢店」は、最新ギアや有名ブランドウエア、シューズ、グッズなどを数多く取り揃える、地域最大級のゴルフ用品店です。

店内にはゴルフ工房・試打室・測定器も完備。

初心者から経験者の方まで幅広く利用できます。

オープン記念セール

期間：2025年11月6日(木)〜2025年11月16日(日)

オープン当日から、幅広いゴルフ用品が特価でお買い求めいただけます！

キャロウェイのパラダイムドライバーが価格：24,900円(税込)。

ブリヂストンの23Bシリーズドライバーが価格：29,900円(税込)。

テーラーメイドのQi10ドライバーが価格：37,900円(税込)、同モデルのフェアウェイウッドが価格：21,900円(税込)です。

ほかにも、PINGのi525アイアン5本セットが価格：59,900円(税込)、ODYSSEYの21DFXパターが価格：9,900円(税込)など、大特価商品が多数用意されています。

プーマのスパイクレスシューズが価格：4,990円(税込)から5,990円(税込)、PING、プーマのキャディバッグ各種が価格：14,900円(税込)です。

有名ブランドウェア各種が最大半額になるなど、レディース用商品も数多く取り揃えられています☆

限定特典1：全品対象dポイント10倍

期間：2025年11月6日(木)〜2025年11月9日(日)

4日間限定で、「全品対象dポイント10倍」キャンペーンが実施されます。

※利用者登録＆エントリーが必要です。

※キャンペーンポイントは用途期間限定・後日付与。付与上限は30,000ポイントまで。

さらに、つるやゴルフの新しいポイントサービス「つるやポイント」も同時に貯まります！

限定特典2：有名ブランドボール(2球)プレゼント

期間：2025年11月6日(木)〜2025年11月9日(日)

4日間限定で、10,000円(税込)以上お買い上げの方に「有名ブランドボール(2球)」がプレゼントされます。

※各日先着50名の方が対象です。

地域最大級の品揃えと充実のサービスが魅力の新店舗。

お得なセールやキャンペーンが満載のこの機会に、ぜひ足を運んでみてください。

神奈川県藤沢市にオープンする「つるやゴルフ藤沢店」の紹介でした。

