大谷、山本、グラスノーと写真を撮るスネル（右から2人目）【写真：ロイター】

写真拡大 (全2枚)

大きくデザインされた「SNELL」の文字

　米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレード、ドジャースタジアムでWS連覇を祝うセレモニーを行った。ブレイク・スネル投手は妻ヘイリーさんと参加。ファンの視線は夫人のお尻に集まっている。

　スネルは「World Series Champions」と記されたTシャツと帽子を着用し、バスの上でポーズを決めている。その隣には妻のヘイリー。注目を集めたのは着用したジーンズ。お尻には、大きく「SNELL」の文字がデザインされていた。

　スネルが自身のインスタグラムで「俺の街のパレードだ」とつづり、実際の画像を公開。コメント欄にはスネルの優勝を祝福する声のほか、妻の愛が表れたジーンズが女性ファンから喝采を浴びていた。

「妻のパンツ最高（笑）」
「ヘイリーのパンツ」
「ブレイクおめでとう！！　そしてキュートなジーンズ！」
「ブーティ（お尻）！」
「君がこれほど幸せそうなのは見たことがないと思う！　レッツゴー」
「レジェンドの写真だ」

　スネルは今オフ、5年総額1億8200万ドル（約270億円＝当時）の契約でドジャースに入団。レギュラーシーズンでは5勝4敗。ポストシーズンでは3勝2敗でチームの2連覇に貢献した。

（THE ANSWER編集部）