大きくデザインされた「SNELL」の文字

米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレード、ドジャースタジアムでWS連覇を祝うセレモニーを行った。ブレイク・スネル投手は妻ヘイリーさんと参加。ファンの視線は夫人のお尻に集まっている。

スネルは「World Series Champions」と記されたTシャツと帽子を着用し、バスの上でポーズを決めている。その隣には妻のヘイリー。注目を集めたのは着用したジーンズ。お尻には、大きく「SNELL」の文字がデザインされていた。

スネルが自身のインスタグラムで「俺の街のパレードだ」とつづり、実際の画像を公開。コメント欄にはスネルの優勝を祝福する声のほか、妻の愛が表れたジーンズが女性ファンから喝采を浴びていた。

「妻のパンツ最高（笑）」

「ヘイリーのパンツ」

「ブレイクおめでとう！！ そしてキュートなジーンズ！」

「ブーティ（お尻）！」

「君がこれほど幸せそうなのは見たことがないと思う！ レッツゴー」

「レジェンドの写真だ」

スネルは今オフ、5年総額1億8200万ドル（約270億円＝当時）の契約でドジャースに入団。レギュラーシーズンでは5勝4敗。ポストシーズンでは3勝2敗でチームの2連覇に貢献した。



（THE ANSWER編集部）