元ＡＫＢ４８の女優・宮澤佐江がＡＫＢ４８時代の仲間との３ショットを公開した。

大島優子のファンミーティング「＃ｙｕｋｏｒｏｏｍ」にゲスト出演した宮澤は５日までに、自身のインスタグラムに「うれしくて、たのしくて、しあわせな時間でした！盛りだくさんの企画もぜーんぶおもしろかったです！またなにか３人でやりたいなーって思っちゃいました！心優しいファンのみなさま、あたたかい時間をありがとうこざいました そして優子、今回大切なファンミに呼んでくれて本当にありがとーー！！」と感謝をつづった。続けて「１部の質問コーナーの答えに追記ですが、もしも来世でＡＫＢにならなかったとしても 何かしらのカタチでこの２人とは出逢えるとおもっています それが人間ではなく動物であろうが虫であろうが植物であろうが なので、来世でもよろしくお願いいたします ＃ｙｕｋｏｒｏｏｍ ＃心友トリオ」と明かし、大島、秋元才加との３ショットを披露した。

この投稿にファンからは「３人とも性格全然違うから発言も行動も違くて面白かった」「何をしてもどこにいても楽しいってとても素敵な存在ですね」「三姉妹 勢ぞろいだね。」「名トリオやん！」「３人が元気に第一線で活躍してくれているのがめちゃうれしいよ」「やっぱりこの３人は最強で最高だね！」などの声が寄せられている。