認知症を発症した母の介護が、気づけば7年に及んでいた。月30万円の年金とわずかな貯金を切り崩しながらの生活は、常に赤字。外出もままならず、母を一人にできない日々に、精神的にも限界が近づいていた。

僕はすぐさまドラッグストアに行って紙おむつを買って、風呂で母の体をきれいにしてから紙おむつをはかせ、ベッドもきれいにして寝かしつけました。

今から振り返れば、母はこれ以前から認知症の兆候（物覚えが悪くなったり、出来ていたことが出来なくなったり）があったため、日頃から料理は僕が作っていたのですが、まさか排泄にも障害が出るようになるとは思ってもいませんでした。

うかつだったと後悔しました。

再就職をあきらめて、母の介護に従事する

僕はホームヘルパー二級（高齢者や障害者の訪問介護に必要な知識と技術を持つことを証明する公的資格）を持っていました。

たまたま前に勤めていた会社が週休二日制だったので、会社に了解を取って週末に特別養護老人ホームでアルバイトをしていた経験があるため、おむつ替えや入浴はできるから助かりましたが、何も知らない普通の人だったらひどく戸惑ったと思います。

〈とにかく母をなんとかしなくちゃ〉

その後、病院で診察してもらい、正式に認知症と診断が出たところで、区の福祉関連の相談窓口に連絡すると迅速に対応してくれました。

まずは介護認定（介護が必要な状態であることを認定し、公的サービスを受けられるようにする）を行なった上で、

・朝晩の訪問介護＝朝と晩にヘルパーが自宅に来て、入浴などの介護をしてくれる

・週三回のデイサービス＝通所介護。日帰りで施設に通って、介護をしてもらう

が決まりました。これでひとまず安心です。

しかしデイサービスも時間が短く、朝晩の訪問介護も短時間なので、僕は再就職をあきらめて母の介護に従事することにしました。

我が家には父の残した遺族年金と母の年金があり、合計で1カ月に約30万円入ってきていたので、節約すれば親子二人暮らしていけるだけのお金は何とかなったからです。

〈認知症の母を一人にしておけない以上、僕が付きっ切りで介護するしかないよな〉

普通であれば、働き盛りの僕の年齢で、仕事をせずに、家に入ることには抵抗があるのかもしれません。

ただ失業中の当時の僕は、とりあえず仕事がないのだから、母の介護を優先させても良いだろうと考えたのです。それが今まで僕を育ててくれた最愛の母に対する恩返しであるような気がしました。

これが7年にも及ぶ介護生活の始まりでした。

中高年の息子が、母の年金を頼りに、共依存

徐々にですが母の認知症は進行していきました。

出来ることと出来ないことが混在する『まだらボケ』から僕のことも時々わからなくなるようにまでなってしまいました。

これまで何十年も一緒にいただけに、さすがに悲しさがこみあげました。

一方で生活は想像以上に困窮しました。

なるべく節約しようと食費を切り詰め、電気・ガス・水道代を安くあげても、病院や薬代、おむつ代などの出費もかさみ、年金は一銭も残らないばかりか赤字です。

わずかな貯金を切り崩して、やっと生活ができるような有り様でした。

〈まさかこんなに苦しいとは思わなかったよ…〉

もう一つ、大変だったのは認知症の母は片時も目が離せないので、どこにも行くことができない点です。

自分の時間は皆無で、唯一ひとりになれるのは、近所のスーパーに買い物に出かけるときくらい。友達に飲みに誘われても断るので、自然と疎遠になっていきます。

何より年老いた母と二人きりで家の中で過ごすことの閉塞感で、精神的なストレスが溜まりました。

〈こんな生活がいつまで続くんだろう…〉

恐いのは、僕の暮らしが母の年金に依存しているという事実です。

確かに今はどうにか生活ができていますが、もし母が亡くなれば年金は途絶え、僕は無収入の状態になってしまいます。

その一方で母より先に僕の方が死んだ場合、認知症の母は何もできず、生活が立ち行かなくなってしまうことでしょう。

老いた母と、中高年の息子が、母の年金を頼りに、共依存する介護生活。

母はおろか、息子の僕も病気で倒れることができない状況を今さらながらに理解し、不安で眠れない夜もありました。

このままでは親子共倒れ。施設への入居

転機が訪れたのは、介護生活を始めてから7年間が過ぎたあたりです。

区の福祉のほうからこのままでは親子共倒れになるとの判断で、母は施設（公営の特別養護老人ホーム）に入所することを勧められます。

当然、僕の手から離れることになるのですが、今の母の状態だと僕が元気なうちに入居の決断をした方が良いとのことでした。

〈確かに今の生活を続けても、いつか破綻するだろうし…〉

とはいってもすぐには空きがなく、方法としては母の要介護度（介護が必要な指標。八段階ある）が上がっているので、

（1）まずはショートステイ（二週間の短期的な入所）で施設に入る

（2）その後はショートステイを数珠つなげにして、長期にわたって施設に滞在する

（3）空きができ次第、正式に特別養護老人ホームに入居させる

というものでした。本書のテーマとは無関係なので詳細は割愛しますが、ショートステイによって施設への入居実績を作り、老人ホームに入所しやすくするやり方です。

「今は入居希望者が多いので、こうした裏技を使わないと、入ることができないんですよ。むろん合法的なものなので、ご安心ください」

しかし入所には費用が発生するので、国からの年金は母親の生活のために全て使い、僕は僕で働いて生活することになるとのことです。

僕は担当者の話を聞くやいなや即座に答えていました。

「よろしくお願いします」

この時、僕は何も考えずに、ようやく母の介護から解放されて、自由になることしか頭の中にありませんでした。冷たいと言われればそれまでですが、長年の介護の末、もはや身も心も限界にきていたのです。

48歳、久しぶりの就職活動

入所当日、母の洋服などを選んで鞄に詰めて待っていると、区の担当の人が迎えに来て、ワゴン車で母を施設に送ってくれました。

僕は介護ベッドの返却や片付けや掃除をしたあと、一週間くらいボーとしてようやく自分を取り戻し、さあ、貯金もわずかだから仕事を探さなくてはと思いました。

この時の僕は48歳、久しぶりの就職活動でした。

