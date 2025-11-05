2017年のミスユニバース・ベトナム大会で優勝したヘン・ニエさん（33）が、夫の「母乳コーヒー」騒動をめぐり最終的に謝罪した。

これに先立ち、ヘンさんの夫トゥアン・コイさんは1日、自身のSNSに妻ヘンさんの母乳をまぜたコーヒーを友人たちにふるまう動画を投稿し、波紋を呼んでいた。

動画の中でトゥアンさんは冷蔵保存していた妻の母乳を取り出してコーヒーを作り、友人たちにはそれが母乳をまぜて作られたものだと知らせずに飲ませていた。この動画は急速に拡散し、現地インターネット上では「不適切」という声とともに不快感を示した。

この動画を共有したヘンさんは「本当に面白い」と軽く受け流し、投稿が炎上する中でも「夫が外国で見た似たような映像を真似しただけ」と反応した。さらに、夫がコーヒー作りに使った母乳は「赤ちゃんが飲んで残ったもの」と説明し、「妻の母乳が十分にあれば、牛乳を買う必要はない」と語ったことで、さらに批判が強まった。

騒動が拡大すると、トゥアンさんは「友人同士のいたずらだった」として否定的な反応を予想していなかったと述べ、動画を削除した。トゥアンさんは「個人的な楽しみのためで、広告目的ではなかった。配慮が足りなかった点をお詫びする」と頭を下げ、「今回の経験を通じて、公開する内容には今後より慎重を期したい」と付け加えた。

ヘンさんもまた、3日に自身のSNSを通じて「最近、私と夫の件で多くの方々にご心配をおかけして申し訳ない」と謝罪した。動画の中で母乳で作られたコーヒーだと知らずにそれを飲んだトゥアンさんの友人たちにも謝罪の意を表した。

ヘンさんはベトナム中部高原地帯ダクラク省の少数民族エデ族の出身で、貧しい農家に生まれた。早婚の慣習を拒み、学業を選択したヘンさんは、2017年に少数民族として初めてミスユニバース・ベトナムに選ばれた。その後、2018年のミスユニバース世界大会ではベトナム史上最高の5位に入り注目を集めた。夫のトゥアン・コイさんは写真家兼映画監督で、3歳年下のヘンさんとは2018年から交際を始め、今年結婚し、9月に娘が誕生した。