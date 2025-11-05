埼玉県新座市にオープン！DODO GOLF志木東口店

中古ゴルフクラブの買取・販売事業を手掛けるゴルフ・ドゥは、無人インドアゴルフ練習場「DODO GOLF(ドドゴルフ)」の4号店として、「DODO GOLF志木東口店」を埼玉県新座市にオープンします！

オープン日時は2025年11月10日(月)午前10時です。

ゴルフ・ドゥ 無人インドアゴルフ練習場「DODO GOLF志木東口店」

名称：DODO GOLF志木東口店

オープン日時：2025年11月10日(月)午前10時

所在地：〒352-0001 埼玉県新座市東北2-39 ドゥーセット弐番館 B1

アクセス：東武東上線「志木駅」より徒歩1分

打席：3打席(ゴルフシミュレーター付個室、予約制)

営業時間：24時間、年中無休

「DODO GOLF」は、ゴルファーの自主練習「コソ練(こっそり練習)」をサポートする無人インドアゴルフ練習場です。

最新設備の整った環境の中で、誰にも遠慮せず、思う存分好きなだけ本気で練習を行うことをコンセプトとしています。

4号店となる「DODO GOLF志木東口店」は、初のさいたま市外の店舗で、且つゴルフドゥ！としても初めて埼玉県南西部地域の東武東上線沿線エリアへの出店となります。

店舗は完全に無人での運営となりますが、万が一の際は選任スタッフが対応するため、安心して利用できます。

完全個室型の練習ブース

店舗は既存店と同様に完全個室型ブースを採用しています。

全3打席にゴルフシミュレーターが設置されているほか、試打クラブ約40点、練習器具も用意！

さらに、DODO GOLF限定撮りおろしレッスン動画を視聴しながらの練習も可能です☆

ご入会特典

毎月先着30名様限定で、2つのご入会特典が用意されています！

1つ目は「翌月のご利用料金無料」、2つ目は「対面レッスン3回無料(各30分、初心者向け)」です。

オープン記念のお得な特典は見逃せません。

料金構成

「DODO GOLF」の料金構成は、ご入会金・事務手数料(初回)＋ご利用料金(毎月)となります。

試しに利用したい方には、ご入会金と毎月のご利用料金が不要となる回数券も用意されています☆

※回数券をお求めの場合も、回数券用のプラン(会員)登録は必要ですが、ご入会金は不要で、毎月の料金は発生いたしません。

※ご入会金、ご利用料金、回数券は、ゴルフドゥ！およびゴルフドゥ！オンラインショップのポイント付与対象ですが、DODO GOLFでポイントはご利用できません。

東京のベッドタウンとして住宅街が広がる志木駅エリアに、24時間いつでも「コソ練」ができる練習場が誕生！

完全個室なので、人目を気にせず自分のペースで練習に打ち込めます。

ゴルフ・ドゥが運営する「DODO GOLF志木東口店」の紹介でした。

