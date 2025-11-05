全国社交飲食業生活衛生同業組合連合会(全社連)は、「煌めく夜に乾杯！プレミアムナイトデジタルスタンプラリー」を2025年10月1日(水)から11月30日(日)まで開催中です。

開催から1ヶ月で当選者は1,700名を突破！

キャンペーンもいよいよ後半戦に突入します！

全社連「煌めく夜に乾杯！プレミアムナイトデジタルスタンプラリー」

開催期間：2025年10月1日(水)0:00〜11月30日(日)23:59

開催場所：全国の参加組合員店（約4,600店舗）

対象：全国社交飲食業生活衛生同業組合連合会会員店をご利用のお客様

全国の社交飲食業約4,600店舗が参加する本キャンペーンは、行きつけのお店や気になっていたお店をめぐりながら、手軽に抽選に参加できるデジタルスタンプラリーです。

11月は「全国社交飲食業強化月間」でもあり、キャンペーンも後半戦に突入。

抽選は期間中、毎週実施しており、これからの1ヶ月間でもまだ当選のチャンスは十分にあります！

参加方法

キャンペーン実施期間中にスタンプラリー参加店舗をまわり、お会計後に店舗より提示されたQRコードを読み取り、スタンプを集めます。

異なる2店舗でスタンプを2つ集めると抽選に応募可能となります。

スタンプは1日に1店舗1つまでで、同一店舗で2つ集めることはできません。

応募は1日1回まで可能で、応募後はスタンプ台紙がリセットされ、再び集められます☆

参加方法や対象店舗の詳細は、キャンペーン特設サイトをご確認ください。

賞品

賞品は総額800万円相当！

1等は10,000円分、2等は2,000円分の「QUOカードPay」が当たります。

1等：10,000円分 QUOカードPay(9名様)

2等：2,000円分 QUOカードPay(3,960名様)

抽選は週1回、期間中9週にわたり実施し、総当選者数は3,969名にのぼります。

当選者の発表は賞品の発送(メールでの配信)をもって代えられます。

参加加盟店からは、「キャンペーンをきっかけに新規のお客様が増えた」「常連のお客様との会話のきっかけになっている」といった声が寄せられています。

本キャンペーンがお店とお客様の新たなコミュニケーションを生み出し、夜の街の活性化に繋がっています。

秋の夜長に、お近くの参加店へ足を運んで、美味しいお酒や会話とともに、お得なデジタルスタンプラリーをお楽しみください。

全社連が開催する「煌めく夜に乾杯！プレミアムナイトデジタルスタンプラリー」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post QUOカードPay当たる！全社連「煌めく夜に乾杯！プレミアムナイトデジタルスタンプラリー」 appeared first on Dtimes.